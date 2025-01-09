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В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области и Самаре ожидается туман с сохранением утром 10 января

9 января 2025 21:29
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Будьте внимательны и осторожны на дорогах.

По информации Приволжского УГМС объявлен желтый уровень опасности. В ближайшие 1-2 часа местами по Самарской области и Самаре ожидается туман при видимости 500 метров и менее, с сохранением утром 10 января.

В связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим.

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «112».

 

Фото:   freepik.com

Теги: Погода Самара

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