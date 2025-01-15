В Безенчуке провели мероприятие под названием «Родительский патруль» для учащихся и их родителей

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В рамках широкомасштабного мероприятия "Внимание - дети! Зимние каникулы!" родительский патруль совместно с сотрудниками Госавтоинспекции Безенчукского района напомнили правила безопасного поведения на дорогах юным участникам дорожного движения и их родителям.

Сегодня в Безенчуке дорожные полицейские вместе с родителями-активистами провели мероприятие под названием «Родительский патруль» для учащихся школы ГБОУ СОШ №1 и их родителей.

В мероприятии принял участие начальник Госавтоинспекции Виталий Касимов.

Целью подобных мероприятий является повышение у участников дорожного движения уровня правосознания и правовой культуры в области дорожного движения, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе мероприятия представители родительского патруля и автоинспекторы вручали школьникам световозвращающие наклейки и брелки, напоминали правила перехода через проезжую часть. Родителям же доводили информацию о важности световозвращателей и о том, как правильно необходимо перевозить несовершеннолетних пассажиров в салоне автомобиля.

В завершение мероприятия сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили родителей-активистов за участие в «Родительском патруле» и их неравнодушие к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО