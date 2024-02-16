В 2023 году органами ЗАГС региона зарегистрировано 24 525 актов о рождении, причем мальчиков родилось немного больше, чем девочек

262

В 2023 году органы ЗАГС Самарской области отметили 105-летие со дня образования. За прошлый год по количеству зарегистрированных актов гражданского состояния регион занял 3 место в Приволжском федеральном округе. Также Самарская область вошла в топ-10 регионов России по количеству поданных заявлений о рождении в рамках суперсервиса, через Портал Госуслуг, без личного обращения в орган ЗАГС. Об этом стало известно на совещании с руководителями территориальных органов ЗАГС региона, на котором были подведены итоги деятельности за 2023 год и определены задачи на текущий год.

В работе совещания приняли участие начальник Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Самарской области Павел Сокол, начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области Денис Сафаров, председатель Общественного совета при управлении ЗАГС Самарской области, директор благотворительного фонда «Радость» Светлана Полдамасова, председатель Самарской областной территориальной организации Общероссийского профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации Александр Ларионов и другие.

Как подчеркнула руководить Управления ЗАГС Самарской области Екатерина Мельник, служба ЗАГС региона традиционно ориентирована на человека, и её работа направлена на повышение качества предоставления государственных услуг.

В регионе с каждым годом возрастает востребованность получения в электронной форме массовых социально-значимых услуг в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния: государственная регистрация рождения, заключения брака, расторжения брака, смерти, выдача повторных документов.

Как неоднократно отмечал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, сотрудники управления ЗАГС региона своей работой способствуют укреплению института семьи, сохранению национальных, культурных традиций, а также, что не менее важно, уделяют большое внимание повышению качества и доступности предоставляемых услуг. Решению этой задачи способствовала реализация масштабного государственного проекта по созданию Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния.

Удобство подачи электронного заявления о рождении ребенка в 2023 году оценили более 13 тыс. родителей (52 процента от общего числа) – это почти вдвое больше значения аналогичного показателя 2022 года. Такому росту востребованности электронного способа получения услуги способствовал запуск суперсервиса «Рождение ребенка», который стартовал в 2022 году.

В прошлом году родители каждого четвертого новорожденного воспользовались суперсервисом «Рождение ребенка» и получили сведения о рождении в личные кабинеты. Суперсервис позволяет подать всего одно электронное заявление, чтобы получить целый комплект документов на ребенка: свидетельство о рождении, регистрация по месту жительства, СНИЛС, медицинский полис, ИНН и другие.

В 2023 году органами ЗАГС региона зарегистрировано 24 525 актов о рождении, причем мальчиков родилось немного больше, чем девочек: 50,1 и 49,9 процентов соответственно (12 708 актов в отношении мальчиков и 11 817 – девочек). В самарских семьях родились 276 двоен (144 – в г.о. Самара, 62 – в г.о. Тольятти, 30 – в других городских округах, 40 – в муниципальных районах), 5 троен (1 – в г.о. Тольятти, 3 – в г.о. Самара, 1 – в муниципальном районе Красноярский).

В регионе отмечается рост поданных в электронной форме заявлений о заключении брака (в 2023 году – более 62 процентов заявлений). Электронным сервисом за прошлый год воспользовались более 14,5 тыс. пар. Всего было зарегистрировано почти 20 тыс. актов о заключении брака. Чаще всего в брак вступали молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

С 8 июля 2023 года по поручению Губернатора Самарской области совместно с министерством здравоохранения Самарской области реализуется проект «Здоровье будущих родителей и их детей».

Ярким событием 2023 года стала торжественная регистрация бракосочетания «Семья – просто космос!» на международной выставке-форуме «Россия» в Москве жителей региона Кирилла Казакова, инженера-конструктора 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО «Ракетно-космический центр «Прогресс», и Екатерины Мишкиной. В день бракосочетания молодоженов поздравили Глава региона Дмитрий Азаров, космонавты – Герои России: Олег Кононенко, Елена Серова и Олег Артемьев, а также сотрудники РКЦ «Прогресс» и посетители стенда губернии.

В 2023 году получил активную поддержку жителей региона проект «105 Добрых Дел ЗАГС» – проект первичной профсоюзной организации регионального управления ЗАГС, занявший первое место в грантовом конкурсе Самарской областной территориальной организации Общероссийского профсоюзного союза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Российской Федерации. Проект стартовал с акции «Книги семьям Донбасса», по итогам которой более 1,6 тысяч книг русских классиков в отдел ЗАГС г. Снежное Донецкой Народной Республики для вручения на государственных регистрациях рождения и заключения брака жителям города-побратима.

Важной дискуссионной площадкой стал Молодежный форум «Мой выбор – семья!» – 2023. В рамках форума подписано соглашение о взаимодействии с региональным отделением Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых». Участниками оформлена резолюция с конкретными предложениями профильным структурам, которые услышаны и приняты в работу.

На совещании обсудили планы работы на 2024 год, который Президент России Владимир Владимирович Путин объявил Годом семьи. В этот знаковый для службы ЗАГС региона год в планах – организация и проведение мероприятий в целях укрепления и сохранения традиционных российских духовно-нравственных и семейных ценностей, по обеспечению преемственности поколений, национальных устоев, правовому просвещению молодого поколения: торжественные мероприятия ко Дню семьи, любви и верности; Фестиваль национальных свадеб, проект «Рожденный на земле Самарской», проект «Семейное долголетие» по чествованию юбиляров супружеской жизни, интерактивные лекции «Государство для молодой семьи» для будущих молодоженов и молодых семей по вопросам психологии семьи и брака, информированию о мерах социальной поддержки семей с детьми, и другие.

В завершение встречи лучшим сотрудникам ЗАГС региона вручены награды Министерства юстиции РФ, благодарственные письма Губернатора Самарской области и министерства здравоохранения Самарской области.