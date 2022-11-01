В 2022 году Поезд Деда Мороза сделает остановки на восьми станциях Куйбышевской ЖД

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22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в очередное путешествие по стране на поезде, специально подготовленном для него ОАО «РЖД». В каждом городе, где делает остановку Поезд Деда Мороза, посетителей вокзалов ждет развлекательная праздничная программа с участием артистов и аниматоров, которая позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки. В программе могут принять участие все желающие!

Путешествие по Куйбышевской железной дороге Поезд Деда Мороза начнет 6 декабря со станции Набережные Челны и затем сделает остановки на станциях Уфа (7 декабря), Белорецк (8 декабря), Самара (10 декабря), Сызрань (11 декабря), Ульяновск (11 декабря), Саранск (12 декабря) и Пенза (12 декабря).

В городах Набережные Челны, Уфа, Самара, Ульяновск, Саранск и Пенза посетителей вокзала ждет не только анимационная программа у Поезда Деда Мороза, но и будет предусмотрена возможность посещения передвижной резиденции (по заранее приобретенным билетам в соответствии с указанным в билете временем посещения).

Программа для каждого города – в расписании следования Поезда Деда Мороза на сайте rzd.ru. Следите за появлением новых городов и открытием продаж билетов на посещение передвижной резиденции!