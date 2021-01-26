Узнать о наличии задолженности и оплатить ее самарцы могут из дома

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Узнать о наличии задолженности, а также погасить ее можно не выходя из дома. С помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств», расположенного на официальном Интернет-сайте Управления ФССП России по Самарской области, и воспользовавшись электронными платежными системами любой гражданин может погасить, образовавшуюся задолженность в режиме онлайн.

Также любой желающий для связи с судебным приставом-исполнителем может использовать Единый портал государственных услуг (ЕПГУ — gosuslugi.ru), где в числе органов государственной власти представлена Федеральная служба судебных приставов России. Преимущества получения государственной услуг ФССП России в электронной форме – это отсутствие необходимости личного посещения структурных подразделений судебных приставов и удобное информирование заявителя о статусе предоставления государственной услуги.

Гражданин через личный кабинет Единого портала государственных услуг может подать заявление о получении госуслуг, предоставляемых ФССП России. Найти их можно в каталоге услуг, зайдя во вкладку «Органы власти» и выбрав Федеральную службу судебных приставов. Также воспользоваться предоставляемыми ФССП России госуслугами можно и через систему поиска, в поле которой надо ввести аббревиатуру «ФССП».

На ЕПГУ также возможно произвести оплату задолженности с помощью банковских карт или распечатать квитанцию для оплаты в кредитной организации.