Уважаемые потребители, не ждите судебного приказа – оплачивайте коммунальную услугу вовремя

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Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами была введена Правительством России почти два с половиной года назад. Несмотря на это, некоторые жители до сих пор уклоняются от ее уплаты, часто ссылаясь на то, что «не видели, не слышали, не знали». Данное обстоятельство не освобождает собственников от выполнения своих прямых обязательств.

Пример из судебной практики

Потребитель ежемесячно получал квитанции на оплату услуги по обращению с ТКО, но, обращая внимание на пропаганду в СМИ, копил долг и не производил оплату. В итоге образовалась задолженность – 5 тысяч рублей, и региональный оператор направил сведения по должнику в судебные органы. Как оказалось, по данному адресу числилось четыре собственника. И по решению суда, кроме основного долга в 5 тысяч рублей, с каждого собственника была взыскана госпошлина в размере 200 рублей и одна тысяча рублей в качестве исполнительского сбора.

ЭкоСтройРесурс призывает: не ждите судебного приказа - оплачивайте коммунальную услугу вовремя.

ЭкоСтройРесурс – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области. Компания регулярно проводит досудебную работу с потребителями, у которых образовалась задолженность. И главная цель регоператора в этом случае: проинформировать потребителя о задолженности и сократить их дальнейшие расходы на судебные издержки: госпошлина, исполнительские сборы и почтовые расходы.

Важно понимать, что в отношении физических лиц досудебный порядок урегулирования споров законодательством не предусмотрен. ЭкоСтройРесурс по личной инициативе направляет разного рода извещения жителям, чтобы напомнить об образовавшейся задолженности.

СПРАВКА: Если задолженность по оплате коммунальной услуги составляет более трех месяцев, она уже является просроченной. И региональный оператор имеет право обратиться в суд за ее возмещением.

На сегодняшний день количество исков, поданных регоператором на возмещение задолженностей потребителей, превысило 37 тысяч. Половина из них уже удовлетворена и взыскана в судебном порядке, остальные заявления находятся в судах на рассмотрении.

• Можно ли отменить судебный приказ, если потребитель с ним не согласен?

Потребитель, который получил заявление о вынесении судебного приказа, имеет право обратиться в суд для его отмены. Однако, отмена судебного приказа не освобождает гражданина от уплаты коммунальной услуги. Региональный оператор в любом случае обратится в суд в рамках искового производства, и в процессе него сумма задолженности будет все равно взыскана. Только в этом случае потребитель понесет еще большие затраты.

• Каким образом произойдет списание денежных средств, если потребитель не оплатит вовремя образовавшуюся задолженность?

После вынесения судебного приказа региональный оператор обратится в отдел судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, а также в кредитную организацию (банк) при наличии открытых счетов у должника. На основании этого заявления судебные приставы возбудят исполнительное производство, а банки при наличии денежных средств на счетах произведут списание.

• Кто арестовывает счета и блокирует карты?

Региональный оператор не имеет таких полномочий. Постановление о наложении ареста на денежные средства должника направляет судебный пристав – исполнитель (ст. 81 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве»). Счет может быть заблокирован как полностью, так и частично (только на списание).

• Куда обратиться, чтобы снять блокировку с карты?

Потребитель может обратиться к судебному приставу или в банк, при этом необходимо предоставить квитанцию об оплате.

• Что делать, если образовалась задолженность, которую оплатить сразу не представляется возможным?

В таком случае региональный оператор всегда идет навстречу потребителям. При образовании задолженности они могут обратиться в ЭкоСтройРесурс для оформления рассрочки. Это позволит избежать дальнейших судебных исков и оплатить всю сумму долга постепенно.

Сегодня оформить рассрочку потребитель коммунальной услуги может, не выходя из дома. На сайте ЭкоСтройРесурс появилась новая вкладка в разделе «услуги для физических лиц»: рассрочка оплаты просроченной задолженности. Сначала необходимо оплатить 25 процентов от суммы долга, а затем подать необходимые документы для оформления рассрочки. После их обработки специалисты регоператора пригласят в ближайший центр обслуживания населения ЭкоСтройРесурс, чтобы забрать оригинал заявления.