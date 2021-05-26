Я нашел ошибку
Главные новости:
С марта участники стажировки дорабатывали свои проектные инициативы.
Участники программы региональной стажировки РАНХиГС презентовали свои итоговые проектные идеи
Мероприятие состоялось в управлении по конвоированию.
В УФСИН СО прошел единый прививочный день для сотрудников УИС
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
В Самаре заболели 22 человека.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Самарцы требуют остановить строительство 32-этажек на ул. Антонова-Овсеенко
Самарцы требуют остановить строительство 32-этажек на ул. Антонова-Овсеенко
"Уверен, что этот проект, мы совместными усилиями реализуем".
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92
В Самаре до конца мая 2021 года добавят автобусы на маршрут №92
ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая
ПФР объяснил пенсионерам, как не остаться без выплат после 31 мая
Наверх
Самара  +23 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.4
-0.13
EUR 89.95
0.26
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре рядом со стадионом "Солидарность Арена" состоится полумарафон «ЗаБег.РФ»
Самарский зоопарк отмечает Всемирный день черепахи
Игорь Паньшин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 100-летию академика Андрея Сахарова 
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Уважаемые потребители, не ждите судебного приказа – оплачивайте коммунальную услугу вовремя

26 мая 2021 12:21
113
Уважаемые потребители, не ждите судебного приказа – оплачивайте коммунальную услугу вовремя

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами была введена Правительством России почти два с половиной года назад. Несмотря на это, некоторые жители до сих пор уклоняются от ее уплаты, часто ссылаясь на то, что «не видели, не слышали, не знали». Данное обстоятельство не освобождает собственников от выполнения своих прямых обязательств.

Пример из судебной практики

Потребитель ежемесячно получал квитанции на оплату услуги по обращению с ТКО, но, обращая внимание на пропаганду в СМИ, копил долг и не производил оплату. В итоге образовалась задолженность – 5 тысяч рублей, и региональный оператор направил сведения по должнику в судебные органы. Как оказалось, по данному адресу числилось четыре собственника. И по решению суда, кроме основного долга в 5 тысяч рублей, с каждого собственника была взыскана госпошлина в размере 200 рублей и одна тысяча рублей в качестве исполнительского сбора.

ЭкоСтройРесурс призывает: не ждите судебного приказа - оплачивайте коммунальную услугу вовремя.

 ЭкоСтройРесурс – региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Самарской области. Компания регулярно проводит досудебную работу с потребителями, у которых образовалась задолженность. И главная цель регоператора в этом случае: проинформировать потребителя о задолженности и сократить их дальнейшие расходы на судебные издержки: госпошлина, исполнительские сборы и почтовые расходы.

Важно понимать, что в отношении физических лиц досудебный порядок урегулирования споров законодательством не предусмотрен. ЭкоСтройРесурс по личной инициативе направляет разного рода извещения жителям, чтобы напомнить об образовавшейся задолженности.

СПРАВКА: Если задолженность по оплате коммунальной услуги составляет более трех месяцев, она уже является просроченной. И региональный оператор имеет право обратиться в суд за ее возмещением.

На сегодняшний день количество исков, поданных регоператором на возмещение задолженностей потребителей, превысило 37 тысяч. Половина из них уже удовлетворена и взыскана в судебном порядке, остальные заявления находятся в судах на рассмотрении.

• Можно ли отменить судебный приказ, если потребитель с ним не согласен?

Потребитель, который получил заявление о вынесении судебного приказа, имеет право обратиться в суд для его отмены. Однако, отмена судебного приказа не освобождает гражданина от уплаты коммунальной услуги. Региональный оператор в любом случае обратится в суд в рамках искового производства, и в процессе него сумма задолженности будет все равно взыскана. Только в этом случае потребитель понесет еще большие затраты.

• Каким образом произойдет списание денежных средств, если потребитель не оплатит вовремя образовавшуюся задолженность?

После вынесения судебного приказа региональный оператор обратится в отдел судебных приставов с заявлением о возбуждении исполнительного производства, а также в кредитную организацию (банк) при наличии открытых счетов у должника. На основании этого заявления судебные приставы возбудят исполнительное производство, а банки при наличии денежных средств на счетах произведут списание.

• Кто арестовывает счета и блокирует карты?

Региональный оператор не имеет таких полномочий. Постановление о наложении ареста на денежные средства должника направляет судебный пристав – исполнитель (ст. 81 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об исполнительном производстве»). Счет может быть заблокирован как полностью, так и частично (только на списание).

• Куда обратиться, чтобы снять блокировку с карты?

Потребитель может обратиться к судебному приставу или в банк, при этом необходимо предоставить квитанцию об оплате.

• Что делать, если образовалась задолженность, которую оплатить сразу не представляется возможным?

В таком случае региональный оператор всегда идет навстречу потребителям. При образовании задолженности они могут обратиться в ЭкоСтройРесурс для оформления рассрочки. Это позволит избежать дальнейших судебных исков и оплатить всю сумму долга постепенно. 

Сегодня оформить рассрочку потребитель коммунальной услуги может, не выходя из дома. На сайте ЭкоСтройРесурс появилась новая вкладка в разделе «услуги для физических лиц»: рассрочка оплаты просроченной задолженности. Сначала необходимо оплатить 25 процентов от суммы долга, а затем подать необходимые документы для оформления рассрочки. После их обработки специалисты регоператора пригласят в ближайший центр обслуживания населения ЭкоСтройРесурс, чтобы забрать оригинал заявления.

Теги: ЖКХ отходы ЭкоСтройРесурс

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Самарцы получат квитанции с пени за электроэнергию
25 мая 2021, 10:19
Самарцы получат квитанции с пени за электроэнергию
Рекордсменом среди таких самарских неплательщиков является потребитель, который помимо основного долга дополнительно накопил пени на 53,9 тыс. руб. ЖКХ
303
Идеи раздельного сбора отходов при проведении традиционных генуборок поддержали жители 72 субъектов РФ
21 мая 2021, 09:45
Идеи раздельного сбора отходов при проведении традиционных генуборок поддержали жители 72 субъектов РФ
Самарская область - в десятке самых активных. Всего вместе с участниками челленджа в онлайн-акцию поддержали более 200 000 пользователей соцсетей. Экология
320
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
30 апреля 2021, 13:06
Проект Самарского регионального оператора по обращению с ТКО «ЭкоСтройРесурс» набирает обороты
28 апреля ЭкоМобиль приехал к стенам самарского политеха. Экология
572
В центре внимания
Тепло и сердечно поздравляю вас с завершением учебного года и окончанием школы!
26 мая 2021  14:29
Поздравление Дмитрия Азарова выпускников с окончанием школы 
Общество
65
26 мая 2021  14:06
Дмитрий Азаров поддержал идею создания энциклопедии о 170-летней истории развития Самарской губернии и Епархии
Общество
127
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
26 мая 2021  13:37
В Самаре на 16 улицах ограничат скорость транспорта до 40 км/ч
Транспорт
213
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
26 мая 2021  11:51
Самарских предпринимателей с профессиональным праздником поздравил Дмитрий Азаров
Экономика
135
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
26 мая 2021  11:47
Дмитрий Азаров поздравил самарских выпускников с последним звонком
Образование
160
Весь список