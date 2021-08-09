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Управление ФССП России по Самарской области приглашает на службу

9 августа 2021 09:24
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Управление ФССП России по Самарской области приглашает на службу

Управление Федеральной службы судебных приставов по Самарской области ведет набор сотрудников на службу в органы принудительного исполнения. 

Вновь открылись вакансии на должность судебного пристава-исполнителя в отделениях Железнодорожного, Октябрьского, Кировского и Промышленного районов г. Самары, в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств и розыску, в отделениях Центрального районов г. Тольятти, г. Жигулевска,
г. Чапаевска, Безенчукского, Кинельского, Нефтегорского и Алексеевского, Борского и Богатовского районов Самарской области.

Открыты вакансии судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов в специализированном отделении судебных приставов Самарского областного суда, отделении судебных приставов Октябрьского района г. Самары, г. Чапаевска,   Нефтегорского и Алексеевского, Борского и Богатовского районов Самарской области.

Также в отделения судебных приставов Кировского района г. Самары,
г. Жигулевска, г. Октябрьска и Нефтегорского и Алексеевского районов Самарской области требуются дознаватели.

Поступившим на службу сотрудникам гарантируется ежегодный оплачиваемый отпуск — от 30 до 64 календарных дней; денежное довольствие, состоящее из оклада денежного содержания и различных премий и надбавок (в размере от 25 до 50 тысяч рублей); компенсация дорожных расходов, связанных с исполнением служебных обязанностей; обязательное государственное страхование жизни и здоровья; право на государственную защиту жизни и здоровья сотрудника, жизни и здоровья членов его семьи, а также принадлежащего сотруднику и членам его семьи имущества; выход на пенсию по достижению стажа службы 20 лет и государственное пенсионное обеспечение; охрана здоровья и медицинское обеспечение; путевки в ведомственный санаторий, расположенный на берегу Черного моря; обеспечение жилым помещением сотрудника и членов его семьи в порядке и на условиях, которые установлены законодательством Российской Федерации; первоочередной порядок предоставления детям сотрудников мест в детских садах и в общеобразовательных организациях.

По вопросам трудоустройства обращаться по телефонам: 8 (846) 266-38-72, 266-38-73, 266-38-56, 266-61-06.  

Теги: вакансии судебные приставы

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