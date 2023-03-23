«Умный дом бабочек» в Самарском университете: в музее представлены более 200 бабочек

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В уникальном мультимедийном музее представлены более 200 бабочек из коллекции профессора кафедры экологии, ботаники и охраны природы вуза, доктора биологических наук Сергея Сачкова. Здесь можно увидеть бабочку под микроскопом и понаблюдать за ее превращениями из куколки с помощью VR-технологий.



Зал общей площадью 90 кв. м разделен на две зоны. В первой – интерактивная экспозиция, где посетители смогут увидеть чешуекрылых – как коллекционные образцы, в том числе в цифровом виде, так и живые экземпляры.



Во втором зале «дома» – лабораторные столы. Здесь школьники и студенты-биологи смогут попробовать себя в роли энтомолога и поработать со специальным оборудованием: микроскопами, микрофотосъемкой, светоловушками (переносными источниками света, на которые во время полевых экспедиций летят бабочки).



Профессор Сергей Сачков за более чем 40 лет собрал действительно уникальную коллекцию бабочек – в ней представлены около 100 тысяч экземпляров чешуекрылых, в том числе 20, им открытых, и три, названных его именем.



Самарское собрание бабочек – крупнейшее в Приволжском федеральном округе и входит в пятерку самых полных коллекций в России.



В Самарском университете «Дом бабочек» разместился в корпусе по адресу: ул. Академика Павлова, 1, на первом этаже.