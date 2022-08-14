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«Умный четверг»: в СОУНБ расскажут о языке жестов
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«Умный четверг»: в СОУНБ расскажут о языке жестов

14 августа 2022 14:43
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Лекция будет интересна людям любого возраста и профессии.

18 августа, в 18:00, в Самарской областной универсальной научной библиотеке состоится лекция Елизаветы Салминой «Русский жестовый язык: особенности системы». Мероприятие будет организовано в рамках проекта СОУНБ «Умный четверг».

Спикер: Елизавета Салмина, заведующая отделением срочной социальной помощи в ГБУ СО «Сурдоцентр», специалист по сурдопереводу.

Жестовый язык — самостоятельный язык, состоящий из жестов, каждый из которых производится руками в сочетании с мимикой, формой или движением рта и губ, а также в сочетании с положением корпуса тела. Его используют в основном в культуре людей с ограниченными возможностями здоровья (глухих, глухонемых и слабослышащих) для коммуникации. Люди, у которых нет нарушения слуха, обычно пользуются языками жестов для общения с теми, кому это необходимо, а также в целях изучения знаковой системы подобного рода.

На лекции Елизавета Салмина расскажет о русском жестовом языке как средстве общения и лингвистической системе, об истории, структуре и развитии жестовой речи в России. Лекция будет интересна людям любого возраста и профессии.

Вход свободный по предварительной записи, сообщает пресс-служба СОУНБ.

 

Фото:   СОУНБ

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