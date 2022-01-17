«Умный четверг»: в СОУНБ расскажут о деятельности октябристов, кадетов и правых партий в Самарской губернии

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20 января в 19:00 в Центре изучения книжной культуры Самарской областной универсальной научной библиотеки состоится лекция «Политические партии Самарской губернии в начале XX века», организованная в рамках проекта СОУНБ «Умный четверг».

Спикер: Андрей Сергеевич Парахин – историк, аспирант Самарского научного исследовательского университета имени С.П. Королёва.

Исторически сложилось, что с нашим городом были тесно связаны судьбы очень многих российских революционеров, не случайно десятки улиц города названы их именами, и это только представители большевиков. Сегодня мало кто знает о том, что в начале ХХ века в Самарской губернии шла насыщенная политическая жизнь, активно вели борьбу различные партии. Особый интерес представляют партии либерального, консервативного и смешанного толка. Конечно, во многом активность в провинции была гораздо меньших масштабов, чем в центре, однако политические процессы в нашем крае имели значительное влияние на жизнь губернии. Лекция Андрея Сергеевича Парахина будет посвящена октябристам, кадетам и правым партиям.

Вход свободный по предварительной записи или можно записаться, позвонив в Центр поддержки и развития чтения СОУНБ: т. 335-67-12, передает пресс-служба СОУНБ.

Фото: пресс-служба СОУНБ