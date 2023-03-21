«Умный четверг»: в Историческом парке пройдет лекция Инги Пеннер о программе «Неочевидная Самара»

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23 марта в 13:00 в Историческом парке пройдет лекция Инги Пеннер о программе «Неочевидная Самара» в рамках просветительского проекта «Умный четверг».



Инга Пеннер - журналист, фотограф, телеведущая, автор и ведущая программы «Неочевидная Самара», расскажет о телевизионной «кухне», раскроет пару секретов прохода в самые фотогеничные локации нашего города.



Вместе с командой «Неочевидная Самара» вы побываете в самых фотогеничных двориках нашего города, подниметесь на крыши, откуда открывается головокружительный вид, спуститесь в таинственные подземелья, узнаете секреты старинных особняков и познакомитесь с их жителями.

Вход свободный, 12+.

Запись по тел. +7 (846) 250-01-32, 250-01-52, сообщает пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самара.

Фото: пресс-служба Исторического парка «Россия – моя история» Самара