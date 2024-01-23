УФСИН СО: отпуск для осужденной

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Осужденной женщине, содержащейся в ИК-28 УФСИН СО, руководство колонии предоставило отпуск для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства после освобождения.

Осужденная имеет положительную характеристику, добросовестно относится к труду и выполнению своих обязанностей, активно участвует в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, общественной жизни учреждения. По решению руководства учреждения она имеет право на данное поощрение.

С осужденной проведен инструктаж о порядке проведения отпуска за пределами колонии, правилах поведения, об уголовной ответственности за уклонение от отбывания наказания.

Как отметил начальник ИК-28 майор внутренней службы Владимир Соколов, – предоставление отпусков с выездом за пределы исправительного учреждения – это очень эффективная мера стимулирования осужденных, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области