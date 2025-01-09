У самарских росгвардейцев стартовал зимний период подготовки

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9 января в подразделениях Управления Росгвардии по Самарской области стартовал зимний период подготовки. Открыл его лично начальник территориального управления полковник полиции Евгений Панков. Он поблагодарил сотрудников и военнослужащих, принимавших участие в обеспечении общественной безопасности в период новогодних каникул, и довел до личного состава информацию о задачах, стоящих перед росгвардейцами в текущем году.



С января по май текущего года в силовой структуре будут проводиться мероприятия по обучению военнослужащих и сотрудников выполнению служебно-боевых задач. Традиционно зимний период подготовки начался с занятий по морально-психологической подготовке и комплексных занятий по выполнению требований безопасности в повседневной деятельности, в том числе при обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами. В ходе этих занятий особое внимание было уделено противопожарной безопасности, защите от бытового травматизма, низких температур. Кроме того, росгвардейцам напомнили о том, каким образом оказывается первая помощь при обморожении и переохлаждении организма. При этом все доклады сопровождались наглядным материалом и обучающими видеороликами.



Зимний период подготовки завершится контрольной проверкой всего личного состава.