Цветы в самарской области подорожают

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Значительный объём российского рынка цветов занимает импортный товар. По самым популярным позициям доля доходит до 80%. К примеру, Эквадор поставляет срезанную розу, Голландия — хризантему и экзотику. В условиях резкой перенастройки всех логистических и финансовых цепочек, продавцы цветов в Самаре ищут новые варианты для сохранения и развития бизнеса.

Стоит ли сейчас ждать сильного подорожания? Уменьшится ли ассортимент? На эти вопросы ответил сотрудник одного из самарских цветочных складов Владислав Янков, пишет ГТРК Самара.

«Проблемы с поставками существуют, но это вопрос индивидуальный для каждой фирмы, поставщика, плантации и брокера. Сейчас в значительной степени на ценообразование влияет логистика (перевозка, перелёты). И, естественно, курс валюты. В пиковых моментах подорожание доходило до 20%».

По мнению эксперта, у многих крупных фирм есть особый договор по поставке определенного количества импортных цветов на год вперёд (standing), поэтому цена остаётся более или менее фиксированной.

«Важно понимать, что никто не сидит сложа руки. Оптовые фирмы пользуются свободным рынком, чтобы расширить ассортимент, дозаказать товар на клиентов при повышенном спросе. И цены сейчас реально разные, что-то стало дороже, а какие-то позиции - нет», — добавил Владислав Янков.

Эксперт подчеркивает, что российские производители цветов смогут удовлетворить спрос. И особенно это важно перед предстоящими праздниками.

«С посадочным материалом могут возникнуть проблемы, но уже сейчас мы фиксируем повышенную активность отечественных производителей - проводится работа над созданием своего фонда посадочных материалов, что в будущем позволит меньше зависеть от импорта».

В преддверии праздника Великой Победы цветочные магазины готовятся к новой волне продаж. Лидер закупок — гвоздики. Предприниматели, которые имеют обширную клиентскую базу смогут удержаться на рынке, но что же будет с остальными?

«Есть ли угроза малому бизнесу? Я этот вопрос сейчас отнес бы в разряд риторических. Мы видим, что у тех контрагентов, что активно работали с наращиванием клиентской базы ощутимых проблем со сбытом продукции нет. Да, у кого-то есть сильный спад, но здесь многое зависит от творческого и финансового потенциала ИП», — пояснил Владислав Янков.

Фото: Дильдина Светлана