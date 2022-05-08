Я нашел ошибку
Главные новости:
Цветы в самарской области подорожают
Цветы в Самарской области подорожают
Диетолог перечислила продукты с омолаживающим эффектом
Диетолог перечислила продукты с омолаживающим эффектом
Житель Шенталинского района угрожал убийством односельчанке и ударил ее стулом
Житель Шенталинского района угрожал убийством односельчанке и ударил ее стулом
В ФРГ предупредили об угрозе сильнейшего со времен войны голода в мире
В ФРГ предупредили об угрозе сильнейшего со времен войны голода в мире
Самарчанка на улице лишилась цепочки с кулоном
Самарчанка на улице лишилась цепочки с кулоном
В четырех районах Красноярского края ликвидированы масштабные пожары
В четырех районах Красноярского края ликвидированы масштабные пожары
В Самаре водитель пострадал в ДТП
В Самаре водитель пострадал в ДТП
Самарские моторостроители в преддверии Дня Победы чествовали своих ветеранов
Самарские моторостроители в преддверии Дня Победы чествовали своих ветеранов
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 67.38
1.14
EUR 71.1
1.03
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Братья-близнецы с особенностями развития прокатились на «Искандер-М» на генеральной репетиции парада в Самаре
Дмитрий Азаров вручил у Вечного огня Ордена Мужества семьям погибших героев военной спецоперации на Украине
Ветераны "Крыльев Советов" провели ретро-матч
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Цветы в Самарской области подорожают

8 мая 2022 13:46
131
Цветы в самарской области подорожают

Значительный объём российского рынка цветов занимает импортный товар. По самым популярным позициям доля доходит до 80%. К примеру, Эквадор поставляет срезанную розу, Голландия — хризантему и экзотику. В условиях резкой перенастройки всех логистических и финансовых цепочек, продавцы цветов в Самаре ищут новые варианты для сохранения и развития бизнеса.

Стоит ли сейчас ждать сильного подорожания? Уменьшится ли ассортимент? На эти вопросы ответил сотрудник одного из самарских цветочных складов Владислав Янков, пишет ГТРК Самара.

«Проблемы с поставками существуют, но это вопрос индивидуальный для каждой фирмы, поставщика, плантации и брокера. Сейчас в значительной степени на ценообразование влияет логистика (перевозка, перелёты). И, естественно, курс валюты. В пиковых моментах подорожание доходило до 20%». 

По мнению эксперта, у многих крупных фирм есть особый договор по поставке определенного количества импортных цветов на год вперёд (standing), поэтому цена остаётся более или менее фиксированной. 

«Важно понимать, что никто не сидит сложа руки. Оптовые фирмы пользуются свободным рынком, чтобы расширить ассортимент, дозаказать товар на клиентов при повышенном спросе. И цены сейчас реально разные, что-то стало дороже, а какие-то позиции - нет», — добавил Владислав Янков.

Эксперт подчеркивает, что российские производители цветов смогут удовлетворить спрос. И особенно это важно перед предстоящими праздниками.

«С посадочным материалом могут возникнуть проблемы, но уже сейчас мы фиксируем повышенную активность отечественных производителей - проводится работа над созданием своего фонда посадочных материалов, что в будущем позволит меньше зависеть от импорта».

В преддверии праздника Великой Победы цветочные магазины готовятся к новой волне продаж. Лидер закупок — гвоздики. Предприниматели, которые имеют обширную клиентскую базу смогут удержаться на рынке, но что же будет с остальными?

«Есть ли угроза малому бизнесу? Я этот вопрос сейчас отнес бы в разряд риторических. Мы видим, что у тех контрагентов, что активно работали с наращиванием клиентской базы ощутимых проблем со сбытом продукции нет. Да, у кого-то есть сильный спад, но здесь многое зависит от творческого и финансового потенциала ИП», — пояснил Владислав Янков.

Фото: Дильдина Светлана

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре.
6 мая 2022  13:18
Юбилейный XXX Всероссийский фестиваль «Российская студенческая весна» пройдет на своей исторической родине – в Самаре
1670
В Самарской области прогнозируют заморозки
6 мая 2022  12:31
В Самарской области прогнозируют заморозки
533
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
6 мая 2022  12:22
Госавтоинспекция Самарской области информирует о временном ограничении движения транспорта
553
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
5 мая 2022  14:02
Новые молочные фермы построят в Самарской области при поддержке Правительства региона
708
Кроме того, выступят местные коллективы – «Кирилл да Марья шоу», кавер-группа Bellini, Государственный русский народный Волжский хор имени Петра Милославова. 
4 мая 2022  18:58
5 мая в Самаре на площади Куйбышева состоится трехчасовой концерт с российскими поп-звездами
2320
Весь список