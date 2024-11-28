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Церемония закрытия Года семьи состоится в Национальном центре «Россия»

28 ноября 2024 19:04
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Церемония закрытия Года семьи состоится в Национальном центре «Россия»

В конце декабря 2024 года в Национальном центре «Россия» состоится торжественная церемония закрытия Года семьи. Об этом сообщила заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова на заседании комиссии Государственного совета РФ по направлению «Семья».

На мероприятие пригласят семьи из разных регионов страны. «Федеральную торжественную церемонию закрытия Года семьи мы планируем провести в конце декабря в Национальном центре "Россия" с приглашением большого количества семей из разных уголков страны», — сказала Татьяна Голикова.

Президент Владимир Путин дал старт Году семьи в январе 2024 года на Международной выставке-форуме «Россия». В своем выступлении Президент подчеркнул, что укрепление благополучия семей — национальный приоритет на годы вперед.

В день старта Года семьи на Выставке «Россия» зажгли Всероссийский семейный очаг «Сердце России», огонь которого распространился по всей стране как символ любви и верности. В Самарскую область этот огонь доставила семья Казаковых. Екатерина и Кирилл Казаковы заключили брак в День Самарской области на выставке «Россия» и приняли участие в открытии семейного форума.

В мае на выставке состоялся первый Всероссийский свадебный фестиваль, в первый день которого одновременно поженилась 151 пара. Всего же на Выставке «Россия» сочетались узами брака 284 пары со всей страны.

Национальный центр «Россия» был создан по распоряжению Президента Российской Федерации Владимира Путина для сохранения наследия Международной выставки-форума «Россия» и демонстрации достижений страны и ее граждан на постоянной основе. В работе центра участвуют федеральные органы власти, государственные компании, корпорации и регионы.

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