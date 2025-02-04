Три вуза из Самары попали в рейтинг из 2000 лучших учебных заведений мира

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Стало известно, что сразу три самарских вуза смогли выделится на мировом уровне. Как оказалось, они вошли в рейтинг университетов мира, который составляло британское издание, тематика которого как раз и посвящена высшему образованию.

Как отметили специалисты, составляющие рейтинг, в список лучших мировых вузов вошли более двух тысяч заведений из ста пятнадцати стран. Таким образом туда попали три высших учебных заведения Самары. Однако в списке их можно найти ближе к концу в последней пяти сотни. Несмотря на это, позиция действительно поражает, поскольку составлялась после анализа всего мира. Стоит отметить, что в прошлому году мест было гораздо меньше - около тысячи девятисот.

Кроме того, самарский медвуз также попал в рейтинг лучших заведений высшего образования РФ. Это больше достижение для нашего региона. В дальнейшем наши вузы могут возглавлять более видные позиции, пишет togliatti24.ru.