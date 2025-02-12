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Торжественное собрание в честь дня образования подразделений ГК и ЛРР Росгвардии состоялось в Самаре

12 февраля 2025 16:21
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В мероприятии приняли участие действующие сотрудники и ветераны войск правопорядка.

Торжественное собрание в честь дня образования подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии состоялось в Самаре.

В Центре лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области состоялось торжественное собрание, посвященное 56-ой годовщине со дня образования подразделений ГК и ЛРР. В мероприятии приняли участие действующие сотрудники и ветераны войск правопорядка.

Начальник Управления Росгвардии по Самарской области Евгений Панков поздравил специалистов подразделений государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы с профессиональным праздником и вручил наиболее отличившимся стражам правопорядка награды. Полковник полиции Панков пожелал росгвардейцам продолжать сохранять лидирующие позиции в Приволжском федеральном округе.

На сегодняшний день отдел государственного контроля осуществляет надзор за 100 категорированными объектами топливно-энергетического комплекса, которые критически важны для деятельности региона. Кроме того, в сферу ответственности ОГК входит контроль за подразделениями охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделениями ведомственной охраны.

В общей сложности на учете в подразделениях ЛРР в Самарской области состоят более 131 тысяч единиц оружия – они находятся в собственности обычных граждан, а также используются частными охранными организациями и юридическими лицами с особыми уставными задачами. На территории региона осуществляют свою деятельность свыше 350 ЧОО, которые обеспечивают безопасность почти 33 тысяч объектов, в том числе и с массовым пребыванием людей. Надзор за деятельностью частных охранных организаций и частных детективов также осуществляют инспекторы лицензионно-разрешительной работы Росгвардии.

По итогам 2024 года самарские росгвардейцы изъяли почти полторы тысячи единиц оружия – основаниями для этого стали не соблюдения правил хранения и обращения с ним. В целом по выявленным правонарушениям стражи правопорядка составили более двух с половиной тысяч административных протоколов.

Новым направлением деятельности для сотрудников ЛРР Росгвардии стала подготовка и помощь в передаче в зону специальной военной операции гражданского оружия, хранившегося на складах более года, а также добровольно пожертвованного жителями региона воинским подразделениям. В общей сложности в зону СВО самарские росгвардейцы направили уже почти 400 единиц оружия, которое используется для борьбы с БПЛА противника, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

 


Фото предоставлено пресс-службой Управления Росгвардии по Самарской области

Теги: Самара

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