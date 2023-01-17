Тольяттинские полицейские организовали спортивный праздник «День здоровья».

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Для повышения уровня физической подготовки и укрепления здоровья сотрудников органов внутренних дел и членов их семей, популяризации зимних видов спорта и повышения интереса сотрудников полиции к участию в спортивных мероприятиях на лыжной базе специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 прошел «День здоровья».



Открывая мероприятие, начальник территориального ОВД председатель местной тольяттинской городской организации Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» полковник полиции Хейрулла Ахмедханов отметил, что в 2023 году одному из выдающихся спортивных обществ нашей страны исполнится 100 лет. На сегодняшний день организация «Динамо» активно развивает массовые виды спорта, а также детско-юношеские и служебно-прикладные. Полковник полиции пожелал командам побед в предстоящих состязаниях. «Спортивные соревнования на свежем воздухе с участием всех членов семьи – это не только заряд здоровья, но и масса положительных эмоций», – отметил Хейрулла Мирзоевич.



Участники соревновались в нескольких видах спорта: комбинированная лыжная эстафета, зимний мини-футбол, веселые старты, перетягивание каната и детская эстафета, маленьких участников которой на финише ждали подарки. Представитель общественного совета при Управлении Николай Шахов отметил: «В данном спортивно-оздоровительном мероприятии приняло участие более 200 сотрудников-динамовцев и членов их семей. Соблюдение здорового образа жизни и укрепление здоровья помогает сотрудникам полиции отлично выполнять свой профессиональный долг».



После окончания соревнований были подведены итоги. По сумме баллов места распределились следующим образом:



1 место – сборная команда УМВД России по г. Тольятти;



2 место – отдел полиции по Центральному району УМВД России по г. Тольятти;



3 место – отдел полиции по Автозаводскому району 1 УМВД России по г. Тольятти;



4 место – отдел полиции по Комсомольскому району УМВД России по г. Тольятти;



5 место – отдел полиции по Автозаводскому району 2 УМВД России по г. Тольятти.



На торжественном закрытии спортивного праздника начальник УМВД Тольятти поблагодарил сотрудников и членов их семей за активное участие в «Дне здоровья», отметив, что крайне необходимо заниматься спортом, и вручил победителям и призерам заслуженные кубки, дипломы, грамоты и медали, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО