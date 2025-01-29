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Тольяттинские госавтоинспекторы привлекли к ответственности злостного неплательщика штрафов

29 января 2025 12:04
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Тольяттинские госавтоинспекторы привлекли к административной ответственности злостного неплательщика штрафов

Теперь водителю предстоит выплатить порядка 45 000 рублей.

Сотрудники Госавтоинспекции на постоянной основе проводят мероприятия, направленные на выявление водителей, уклоняющихся от оплаты административных штрафов.

Так, в Тольятти инспекторы дорожно-патрульной службы остановили для проверки автомобиль LADA Priora с регистрационными знаками иностранного государства, под управлением иностранца, проживающего в Ставропольском районе.

В ходе проведения административной процедуры полицейские установили, что мужчина не оплачивает штрафы, вынесенные по протоколам об административных правонарушениях, зафиксированных камерами в автоматическом режиме, что привело к образованию задолженности в размере 15 000 рублей.

Госавтоинспекторы собрали в отношении нарушителя 34 материала об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Судом по данным протоколам ему вынесены наказания в виде наложения административных штрафов в двукратном размере от суммы неуплаченного взыскания.

Теперь водителю предстоит выплатить порядка 45 000 рублей, его автомобиль помещен на специализированную стоянку до погашения имеющейся задолженности.

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