Тольяттинка после вмешательства приставов вернула на место межкомнатную перегородку

Я нашел ошибку
Главные новости:
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг.
Министерство спорта Самарской области проводит общественный опрос на портале Госуслуг
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.
Почта России составила рейтинг платежей, которые жители Самарской области оплачивали в 2024 г.
В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний
В Самаре выпускников колледжей без опыта принимают на работу 7 из 10 компаний
Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды
Прогноз погоды в Самаре на выходные 1-2 февраля: аналитика Яндекс Погоды
В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки
В Нефтегорском районе в ДТП пострадали женщина и две девочки
В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку
В Самаре на ул. Демократической грузовик сбил девочку
Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области
Оренбуржец организовал финансовую пирамиду в Самарской области
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 98.01
0
EUR 102.78
0.38
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Энергетики «Т Плюс» провели урок безопасности для первоклассников самарской школы № 76
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет финальная экскурсия по выставке ЖИТЬ.СТРОИТЬ.ШИТЬ
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Тольяттинка после вмешательства приставов вернула на место межкомнатную перегородку

31 января 2025 10:55
153
Тольяттинка после вмешательства приставов вернула на место межкомнатную перегородку
Жительница г. Тольятти решила сделать в муниципальной квартире, выданной ей по договору пользования, перепланировку, демонтировав без согласования с Администрацией города межкомнатную перегородку. Администрация обратилась в суд с требованием обязать женщину привести квартиру в прежнее состояние. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти.

В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения решения суда, к ней могут быть применены меры принудительного характера.
Однако в установленный законом срок женщина так и не вернула на место межкомнатную перегородку. В результате сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее были вынесены поставления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.
В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер должница исполнила судебное решение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.
 
 
 
Теги: Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Тольяттинец за миллион собирался убить бывшую подругу, но деньги ушли государству
30 января 2025, 12:43
Тольяттинец за миллион собирался убить бывшую подругу, но деньги ушли государству
При передаче исполнителю «гонорара» заказчик был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Происшествия
338
Тольяттинца оштрафовали за фиктивную инвалидность
29 января 2025, 12:17
Тольяттинца оштрафовали за фиктивную инвалидность
В результате мошеннических действий из Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации им было похищено свыше 400 тысяч рублей. Происшествия
477
Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте
28 января 2025, 12:15
Избегайте мошенников — проверяйте наличие задолженности на официальном сайте
Если вы столкнулись с мошенническими действиями со стороны злоумышленников, представляющихся судебными приставами, сообщите об этом. Происшествия
462
В центре внимания
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
31 января 2025  13:08
Опубликованы схемы трасс центрального старта лыжной гонки «Лыжня России» в Самарской области
29
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
31 января 2025  10:41
В Самарской области обсуждают закон о регистрации домашних животных
164
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
31 января 2025  10:26
В Самаре планируют перераспределять маршруты автобусных направлений
171
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
30 января 2025  13:39
ЭкоСтройРесурс публично обратился к Губернатору Самарской области
605
Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
29 января 2025  13:27
Иван Аветисян ушел с руководящего поста в СВГК
826
Весь список