Тольяттинка после вмешательства приставов вернула на место межкомнатную перегородку

Жительница г. Тольятти решила сделать в муниципальной квартире, выданной ей по договору пользования, перепланировку, демонтировав без согласования с Администрацией города межкомнатную перегородку. Администрация обратилась в суд с требованием обязать женщину привести квартиру в прежнее состояние. Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти.



В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил, что в случае неисполнения решения суда, к ней могут быть применены меры принудительного характера.

Однако в установленный законом срок женщина так и не вернула на место межкомнатную перегородку. В результате сотрудником органов принудительного исполнения в отношении нее были вынесены поставления о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей, а также об ограничении ее в праве выезда за пределы Российской Федерации.

В результате принятых сотрудником органов принудительного исполнения мер должница исполнила судебное решение. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.