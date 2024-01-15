Тольяттинка поборется за звание «мастер-кондитер» в новом реалити на телеканале «Пятница!»

154

16 января на телеканале «Пятница!» стартует новое реалити «Мастер Кондитер», победитель которого получит высшее в кондитерской индустрии звание «мастер-кондитер» и денежный приз 1 миллион рублей.



Ренат Агзамов станет учителем и наставником для лучших и самых талантливых пекарей со всей страны. 14 участников будут бороться за право называться «мастер-кондитером».

В числе участников нового шоу оказалась 34-х летняя Анастасия Белякова из Тольятти. Девушка влюбилась в кондитерское дело во время пандемии и потратила последние деньги на профессиональные курсы.



На проекте Анастасии, как и другим участникам, предстоит пройти два этапа: первый — на технику и знание классических рецептов, а второй — на креативность в готовке и кондитерский дизайн. По правилам проекта каждую неделю будет выбывать один из игроков.



Удастся ли Анастасии Беляковой из Тольятти стать победителем и получить официальное звание «мастер-кондитер» и денежный приз, узнаем 16 января, в 19.00 на телеканале «Пятница!».