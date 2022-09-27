Тольяттинка перевела мошейникам свыше 24 тысяч рублей

54

В Тольятти в отдел полиции обратилась 54-летняя местная жительница с сообщением о хищении у нее свыше 24 тысяч рублей.



Сотрудниками полиции установлено, что потерпевшая на сайте в сети Интернет увидела сообщение о вакансии дизайнера. Безработная жительница Тольятти прошла по указанной на сайте ссылке, где подала заявку на участие в конкурсе на вакантную должность, указала свой абонентский номер для обратного звонка.

Через некоторое время ей позвонил неизвестный, который представился специалистом отдела кадров рекламной компании и сообщил, что для подтверждения личности соискательнице необходимо ввести свои личные данные в анкету на указанном им сайте. А так же, для подтверждения серьезности своих намерений работать в компании, заплатить взнос путем перевода денежных средств на биткоин-кошелек.

Женщина выполнила условия «кадровика», после чего, прождав безрезультатно несколько дней обратной связи и узнав, что с ее счета списано более 24 тысячи рублей, поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.



В настоящее время по данному факту проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области