Только 7% самарцев не нравятся длинные выходные в мае

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В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения.



Согласно постановлению Правительства РФ в этом году на майские праздники мы будем отдыхать дважды по 4 дня: 1—4 и 8—11 мая. Что думают самарцы по поводу такого количества выходных? 67% опрошенных положительно восприняли эту новость: «Хорошо отдохнуть полезно для здоровья»; «Обработку приусадебных участков никто не отменял». 7% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате». 17% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»), а еще 9% затруднились с ответом («С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим»).



Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных.



Время проведения: 21 апреля — 6 мая 2025 года