Я нашел ошибку
Главные новости:
Turkish Airlines отменила рейсы с турецких курортов в города России
Turkish Airlines отменила рейсы с турецких курортов в города России
С 14 мая по 27 мая будет временно ограничена подача горячей воды в Кировском, Промышленном и Советском районах
С 14 мая по 27 мая будет временно ограничена подача горячей воды в Кировском, Промышленном и Советском районах
В Самарской области тушили пожары в двух лесничествах
В Самарской области тушили пожары в двух лесничествах
В Кировском районе Самары сожгли мусорные контейнеры
В Кировском районе Самары сожгли мусорные контейнеры
Контракты на строительство самарского метро должны быть исполнены до 2027 года
Контракты на строительство самарского метро должны быть исполнены до 2027 года
В Минтрансе ждут возвращения аэропортов Москвы к штатному расписанию к 18:00
В Минтрансе ждут возвращения аэропортов Москвы к штатному расписанию к 18:00
Только 7% самарцев не нравятся длинные выходные в мае
Только 7% самарцев не нравятся длинные выходные в мае
Более 40% опрошенных россиян снизили повседневные траты, чтобы положить деньги на вклад
Более 40% опрошенных россиян снизили повседневные траты, чтобы положить деньги на вклад
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.86
-0.1
EUR 92.14
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Накануне Дня Победы во всех районах Самары проходят праздничные мероприятия
В Самаре к 80-летию Победы запущен цифровой проект «Книга Памяти Самары»
11 мая состоится юбилейный V молодежный фестиваль «Сиреневые звоны в Чагринском»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Только 7% самарцев не нравятся длинные выходные в мае

8 мая 2025 12:10
116
Только 7% самарцев не нравятся длинные выходные в мае

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие  представители экономически активного населения.

Согласно постановлению Правительства РФ в этом году на майские праздники мы будем отдыхать дважды по 4 дня: 1—4 и 8—11 мая. Что думают самарцы по поводу такого количества выходных? 67% опрошенных положительно восприняли эту новость: «Хорошо отдохнуть полезно для здоровья»; «Обработку приусадебных участков никто не отменял». 7% высказались против: «Работать нужно, а не отдыхать»; «Сказывается на зарплате». 17% восприняли майские выходные равнодушно («У меня сменный график работы»; «На вахте нет праздников»), а еще 9% затруднились с ответом («С одной стороны хорошо, с другой — не очень: расслабляешься и потом сложно настраиваться на рабочий режим»).

Женщины чаще мужчин радуются майским праздникам. Чем старше респонденты, тем меньше у них энтузиазма по поводу предстоящих выходных.

Время проведения: 21 апреля — 6 мая 2025 года

Теги: Опрос

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 40% опрошенных россиян снизили повседневные траты, чтобы положить деньги на вклад
08 мая 2025, 11:55
Более 40% опрошенных россиян снизили повседневные траты, чтобы положить деньги на вклад
31% вкладчиков рассказали, что выбирали свой банк в соответствии с представлениями о надежности, а не о выгоде. Финансы и Банки
157
29% россиян из кофе чаще всего предпочитают латте
07 мая 2025, 13:29
29% россиян из кофе чаще всего предпочитают латте
Аналитики отмечают, что россияне постепенно переходят на зерновой кофе, отказываясь от сладких напитков вроде какао. Общество
309
Сдать биометрию соглашаются лишь 26% самарцев, которые получали такое предложение
07 мая 2025, 12:47
Сдать биометрию соглашаются лишь 26% самарцев, которые получали такое предложение
Мужчинам чаще прилагают сдать биометрию (25% против 19% среди женщин). Общество
263
В центре внимания
В Самаре временно изменится маршрут 70-го автобуса
8 мая 2025  11:06
В Самаре временно изменится маршрут 70-го автобуса
140
самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина
8 мая 2025  10:42
Самарцы зажгли более 10 тысяч свечей на площади авиаконструктора Ильюшина
141
Целью программы было дать участникам специальной военной операции компетенции, которые помогут им реализовать себя в мирной жизни, на государственной и муниципальной службе.
7 мая 2025  19:39
В губернии состоялся первый выпуск «Школы героев»
343
Гуманитарный груз, сформированный по заявкам командиров воинских частей.
7 мая 2025  15:32
Губернатор Вячеслав Федорищев передал новую партию гуманитарного груза для бойцов СВО
404
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
7 мая 2025  13:45
Стартовала регистрация на Молодёжный форум iВолга 2025
377
Весь список