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Теперь для оформления Карты жителя Самарской области понадобятся только паспорт и СНИЛС

31 октября 2023 17:58
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Выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет.

Теперь для оформления Карты жителя Самарской области не требуется предъявлять полис ОМС. Из документов понадобятся только паспорт и СНИЛС.

Номер полиса ОМС по-прежнему будет нанесен на оборотную сторону Карты жителя, и его также можно будет предъявлять в медицинских учреждениях при необходимости.

Напомним, выпускается и обслуживается Карта жителя бесплатно, получить её могут все желающие, начиная с 14 лет (до 18 лет необходимо согласие родителей или опекунов).

 На сегодняшний день почти 200 тыс. жителей региона уже подали заявки на оформление Карты жителя. Сделать это можно как в офисах банков, так и онлайн или в МФЦ, сообщает пресс-служба Департамента информтехнологий Самарской области.

 

Фото:   freepik.com

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