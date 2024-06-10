Телебашня в Самаре засветится в День России

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12 июня в День России филиал РТРС «Самарский ОРТПЦ» включит в Самаре тематическую подсветку на главной телебашне региона.

На медиафасаде телебашни в Самаре появится флаг России.

Праздничная подсветка будет работать с момента наступления сумерек до 24:00 часов.

На Останкинской телебашне будет транслироваться ролик «С Днем России!», в котором российский триколор развевается над картой страны.

Световые представления начнутся с наступлением сумерек на телебашнях и мачтах РТРС в Благовещенске, Братске, Воронеже, Грозном, Казани, Костроме, Кызыле, Майкопе, Назрани, Нальчике, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Оренбурге, Пензе, Ростове-на-Дону, Саранске, Саратове, Симферополе, Сочи, Тамбове, Твери, Улан-Удэ, Челябинске, Черкесске, Ярославле и других городах.