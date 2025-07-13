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Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона

13 июля 2025 09:30
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Технологии, переработка, поддержка: Вячеслав Федорищев и Оксана Лут о развитии АПК региона

В субботу, 12 июля, в регионе работает министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Вместе с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым она посетила Самарский государственный аграрный университет (СамГАУ). Там глава региона и министр провели двустороннюю встречу, а также пообщались с выпускниками.

«Самарское сельское хозяйство играет большую роль в экономике региона. Наши сельхоз производители показывают серьезные результаты, это особенно видно в растениеводстве», – сказал губернатор.

Также Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на внедрение новых технологий в сельское хозяйство: «Мы очень рады, что у нас работают несколько крупных производителей беспилотной составляющей и их технологии уже позволяют сельхозпроизводствам работать более эффективно. Поэтому здесь мы поддерживаем производителей, разработчиков, а самое главное – стимулируем сельхозпроизводителей переходить на эти технологии».

Во время посещения университета министр и губернатор ознакомились с ходом приемной кампании, посмотрели учебные аудитории, различные лаборатории, в том числе лабораторию микробиотехнологий, в частности, здесь налажено микроклональное размножение картофеля. Такая научная работа – это вклад в развитие отрасли, который дает реальные результаты. Самарская область – один из немногих регионов в России, полностью обеспечивающий себя семенами картофеля.

Также Оксана Лут и Вячеслав Федорищев приняли участие в торжественной церемонии – вручили красные дипломы выпускникам Самарского государственного аграрного университета. 77 студентов разных уровней образования – от СПО до магистратуры завершили обучение с отличием. Обращаясь к выпускникам, министр отметила значимость получения высшего образования и сделала акцент на большом росте агропромышленного комплекса: «Россия сделала большой рывок за последние 10 лет по всем показателям: по производству, по экспорту. Мы кормим не только себя практически всей продукцией, но еще 160 стран мира и продолжаем увеличивать объем поставок продовольствия, а также исполнять гуманитарную миссию».

В рамках федерального проекта «Кадры в АПК» 30 университетских специалистов задействованы в реализации ключевых отраслевых проектов. Пять разработок представили главе федерального Минсельхоза. Все они создаются по запросам сельхозпроизводителей.

После посещения аграрного университета министр и глава региона отправились на площадку «Пегас-Агро», где прошла церемония вручения наград от министерства сельского хозяйства РФ труженикам АПК. Оксана Лут выразила благодарность всем аграриям за их работу.

Вячеслав Федорищев отметил важность поддержки предприятий агропромышленного комплекса: «Есть такой хороший стереотип, что Самарская область индустриальный регион, это так. Мы всегда были основоположниками многих индустрий и благодаря вашему труду, труду десятков коллективов предприятий региона, поддержке правительства России, мы все больше и больше становимся теми, кто обеспечивает продуктами не только себя, но и большинство регионов нашей большой страны».

Самарская область демонстрирует стабильный рост в агропромышленном комплексе: по итогам прошлого года сельхозпроизводство увеличилось на 4,8%, рекордные урожаи собраны по подсолнечнику и сое. Производство скота и птицы выросло более чем на 6,3%, а надои молока на корову — почти на 6,6%. Экспорт продовольствия за год увеличился почти на 8%. В развитие АПК активно вкладываются системные меры господдержки: в прошлом году регион получил свыше 2 млрд рублей, а в текущем — около 2,6 млрд.

В регионе работают агротехнологические классы, а также реализуются программы по повышению качества жизни в сельской местности с привлечением федеральных средств — за шесть лет около 6,7 млрд рублей.

Поддержка предприятий АПК, признание труда работников отрасли и развитие инновационных решений позволяют Самарской области уверенно двигаться к дальнейшему развитию и укреплению своих позиций на аграрной карте России.

Фото: Пресс-служба Правительства Самарской области

 

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