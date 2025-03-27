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Сызранские транспортные полицейские проводят мероприятие «Безопасный транспорт»

27 марта 2025 10:28
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Сызранские транспортные полицейские проводят мероприятие «Безопасный транспорт»

На участке обслуживания Сызранского ЛО МВД России на транспорте сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят мероприятия в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасный транспорт».

Главная задача – профилактика травматизма и правонарушений, угрожающих безопасности движения на железнодорожном транспорте.

Стражи правопорядка напоминают гражданам об основах обеспечения личной безопасности на железной дороге, недопустимости нарушения правил поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Инспектор по делам несовершеннолетних ЛПП на станции Кузнецк Сызранского ЛО МВД России на транспорте лейтенант полиции Андрей Галактионов провел встречу со студентами Кузнецкого колледжа электронных технологий. 

В ходе беседы полицейский напомнил, что подавляющее большинство случаев травматизма на объектах железнодорожного транспорта происходит именно из-за переходов железнодорожных путей в неустановленных местах. Нарушая правила безопасности, люди оказываются в габарите подвижного состава, либо перед приближающимся поездом. 

Также инспектор ПДН привел примеры привлечения к ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений экстремисткой направленности, а именно за поджоги релейных шкафов. Призвал всех быть бдительными и не реагировать на предложения заработать от неизвестных людей.

Сотрудники службы ПДН ежедневно проводят профилактические рейды и беседы жителями на территории обслуживания, раздают агитационные памятки и разъясняют основные правила безопасности при пересечении железнодорожных путей.

Любой переход железнодорожных путей в местах, необорудованных пешеходными настилами, мостами, тоннелями, переездами запрещен и несет угрозу жизни и здоровью.

В соответствии с ч. 5 статьи 11.1 КоАП РФ проход по железнодорожным путям в неустановленных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей.

 

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