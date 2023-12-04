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Сызранская СШОР №2 - победитель Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации

4 декабря 2023 14:36
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Она стала победителем в номинации «Лучший сайт организации, действующей в области спорта».

1 декабря состоялась церемония награждения победителей III Всероссийского конкурса в области цифровой трансформации сферы физической культуры и спорта, организованного АО «Мой спорт». Сызранская спортивная школа Олимпийского резерва №2 принесла победу Самарской области. Она стала победителем в номинации «Лучший сайт организации, действующей в области спорта».

Конкурсное жюри отметило высокое качество и разнообразие образовательного и просветительского контента, публикуемого организацией для спортсменов, родителей и всех интересующихся спортом. Спортивная школа проявила себя как одного из лидеров в области цифровизации отрасли спорта и продвижении преимуществ внедрения современных инструментов работы на всех этапах учебно-тренировочной деятельности.

В 2023 году ежегодный конкурс «Цифровая трансформация российского спорта» собрал 564 заявки от представителей из 65 регионов России. Конкурсная комиссия проанализировала достижения участников спортивно-тренировочного процесса в девяти разных номинациях. Трансляция церемонии велась из одного из 47 павильонов, участвующих в международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве — Павильона Координационного центра Правительства Российской Федерации.

«Мой спорт» - проект цифровизации детско-юношеского спорта в России. Это онлайн-платформа для спортсменов и их родителей, тренеров, спортивных федераций, спортивных организаций и органов власти. Сегодня «Мой спорт» уже используется в 67 регионах страны и насчитывает более двух миллионов пользователей, сообщает пресс-служба минспорта СО.

 

Фото:   пресс-служба минспорта СО

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