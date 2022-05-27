Сызранская Госавтоинспекция провела с первоклассниками акцию "Юный велосипедист"

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Сызранская Госавтоинспекция совместно с Центром по профилактике ДДТТ г. Сызрань пришли в школу №30 к первоклассникам и провели акцию "Юный велосипедист".

Игра прошла в занимательной форме в виде путешествия по различным станциям, на которых ребят ждали новые задачи, связанные с дорожным движением. Но сначала, детям напомнили о правилах безопасного перехода проезжей части и особенностях движения во дворах. Особое внимание обратили на правила передвижения на велосипеде, самокате и других средствах индивидуальной мобильности.



Школьники с большим интересом принимали участие в предложенных конкурсах, отгадывали загадки, называли группы дорожных знаков, мастерски проезжали фигурное вождение, ну и, конечно же вспомнили все жесты регулировщика.

Мероприятие для школьников получилось веселым и запоминающимся. Дети в игровой форме закрепили знания о безопасном поведении на дороге, вспомнили основные правила, которые пригодятся им в повседневной жизни. Подобные профилактические мероприятия с ребятами будут продолжаться, чтобы максимально уберечь их от неожиданностей улицы.

Фото: департамент информационной политики СО