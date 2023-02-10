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В рамках Недели безопасного Интернета судебные приставы Самарской области провели встречи с жителями региона, на которых затронули темы информационной безопасности при оплате задолженности онлайн, работы сервисов Службы. Судебные приставы дали несколько ценных советов, чтобы обезопасить себя от уловок мошенников.

Сегодня Интернет регулярно посещают и молодежь, и старшее поколение. Последние особо уязвимыми перед финансовыми мошенниками. Поэтому судебные приставы Самарской области сделали упор в проведении встреч именно для этой аудитории и посетили Центры социального обслуживания населения, библиотеки, отделения почтовой связи. Участникам встреч порекомендовали вводить свои данные только на проверенных сайтах, регулярно менять пароли и не забывать проверять свои гаджеты и персональные компьютеры на наличие вредоносных программ.

Судебные приставы акцентировали внимание на использовании только официальных источников информации. Жителям области напомнили, что проверить себя на наличие задолженности и узнать о наложенных в рамках исполнительного производства ограничениях можно на портале Госуслуг с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство» или воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», перейдя на официальный сайт ГУФССП России по Самарской области.

Судебные приставы Самары посетили крупные учебные заведения – Международный институт рынка и Поволжский государственный колледж, где рассказали студентам о том, как противостоять ловушкам мошенников и ориентироваться в информационном поле, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Самарской области