Я нашел ошибку
Главные новости:
В стартовом котловане рабочие монтируют опорную раму для будущей сборки щита.
Сегодня в Самаре завершается подготовка рельсов для переустройства трамвайных путей вблизи зоны метростроя
Туроператоры региона разработали множество зимних маршрутов
Поезд следует по маршруту Орск – Оренбург – Самара – Москва.
Самарцев приглашают совершить поездку на новом фирменном двухэтажном поезде «Оренбуржье»
В Самаре ночью до -9°С, днем до -6°С.
Завтра в Самарской области ожидается небольшой снег
Для получения переходящего кубка первенства спортсменам было необходимо как можно быстрее преодолеть дистанцию в 5 км.
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
Возбуждено уголовное дело.
В Самаре директор ООО не выплатил зарплату работнику
Он составил подложный договор купли – продажи и, переоформив машину, распорядился ей по своему усмотрению.
Самарец подозревается в похищении автомобиля своего друга, стоимостью 12 миллионов рублей
Для борьбы с огнем привлекались 6 человек личного состава и 3 единицы техники.
За минувшую неделю добровольные пожарные помогли ликвидировать 3 пожара в регионе
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 72.89
1.31
EUR 78.32
1.49
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники ГУ МЧС СО приняли участие в соревнованиях по лыжным гонкам
В САТОБ состоится цикл концертов к юбилею Сергей Рахманинова
Открывается сезон уникальных лекций в Эко-лектории Самарского зоопарка "30 шагов к природе"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Судебные приставы Самарской области провели встречи с жителями региона

10 февраля 2023 17:18
131
Судебные приставы дали несколько ценных советов, чтобы обезопасить себя от уловок мошенников.

В рамках Недели безопасного Интернета судебные приставы Самарской области провели встречи с жителями региона, на которых затронули темы информационной безопасности при оплате задолженности онлайн, работы сервисов Службы. Судебные приставы дали несколько ценных советов, чтобы обезопасить себя от уловок мошенников.

Сегодня Интернет регулярно посещают и молодежь, и старшее поколение. Последние особо уязвимыми перед финансовыми мошенниками. Поэтому судебные приставы Самарской области сделали упор в проведении встреч именно для этой аудитории и посетили Центры социального обслуживания населения, библиотеки, отделения почтовой связи. Участникам встреч порекомендовали вводить свои данные только на проверенных сайтах, регулярно менять пароли и не забывать проверять свои гаджеты и персональные компьютеры на наличие вредоносных программ.

Судебные приставы акцентировали внимание на использовании только официальных источников информации. Жителям области напомнили, что проверить себя на наличие задолженности и узнать о наложенных в рамках исполнительного производства ограничениях можно на портале Госуслуг с помощью сервиса «Цифровое исполнительное производство» или воспользоваться сервисом «Банк данных исполнительных производств», перейдя на официальный сайт ГУФССП России по Самарской области.

Судебные приставы Самары посетили крупные учебные заведения – Международный институт рынка и Поволжский государственный колледж, где рассказали студентам о том, как противостоять ловушкам мошенников и ориентироваться в информационном поле, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Самарской области.

 

Фото:  пресс-служба ГУФССП России по Самарской области

 

 

Теги: Самара Судебные приставы

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
10 февраля 2023, 19:23
Туроператоры региона разработали множество зимних маршрутов
Зимний отдых в Самарской области очень разнообразен, он стал активным, насыщенным и познавательным для туристов. Туризм в Самаре
0
В Самаре арестовали автомобиль у должника по алиментам
10 февраля 2023, 10:14
В Самаре арестовали автомобиль у должника по алиментам
Мужчина задолжал своему ребенку почти 400 тысяч рублей.  Происшествия
184
Вероятность остаться без руля испугала женщину и она оплатила задолженность в размере 400 тысяч рублей.
09 февраля 2023, 17:04
Непогашенные штрафы едва не лишили тольяттинку автомобиля
Вероятность остаться без руля испугала женщину и она оплатила задолженность в размере 400 тысяч рублей. Закон
431
В центре внимания
В Самаре почтили память сотрудников Главного Управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
10 февраля 2023  13:27
В Самаре почтили память сотрудников ГУ МВД Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей
291
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
10 февраля 2023  12:51
Дмитрий Азаров встретился с женами военнослужащих Самарской области
371
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
10 февраля 2023  11:15
В Самаре международный студенческий кампус будет построен с учетом мнений профессионального и делового сообществ
646
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
9 февраля 2023  13:31
В Самаре приступают к реализации проекта по строительству нового крупного жилого микрорайона
587
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
9 февраля 2023  12:00
Запись детей в 1 классы в Самаре пройдет 31 марта
487
Весь список