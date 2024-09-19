Судебные приставы помогли тольяттинке с ребенком вернуться в квартиру, куда не пускал бывший муж

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Судебные приставы г. Тольятти помогли женщине вернуться в квартиру, в которую ее не пускал бывший муж.

После развода бывший муж сменил в квартире замки, лишив тем самым свою экс-супругу и несовершеннолетнюю дочь доступа в ранее занимаемую ими жилплощадь. Женщина была вынуждена обратиться в суд, который ее требования о вселении удовлетворил. Исполнительный документ поступил на исполнение в одно из отделений судебных приставов г. Тольятти.



В рамках исполнительного производства сотрудник Службы пояснил мужчине, что неисполнение судебного решения влечет за собой ряд ограничений и наложение штрафных санкций, в том числе такие как взыскание исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей. Также за неисполнение требований судебного решения должнику может грозить и административная ответственность.

Не желая нести финансовые потери, должник передал бывшей жене комплект ключей от квартиры и обеспечил доступ к одной из комнат, кухне и санузлу.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.