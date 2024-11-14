Суд отменил приговор бывшему главе Депстроя Самары

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Бывшего руководителя департамента градостроительства Самары может ожидать новый суд. Об этом стало известно по итогам рассмотрения материалов уголовного дела в отношении Сергея Шанова в Самарском областном суде, пишет 63.ру.

Сергея Шанова обвиняют в присвоении или растрате, а также 5 эпизодах злоупотребления должностными полномочиями. Первая часть обвинения связана с командировкой чиновника в ОАЭ. За рубеж он отправлялся еще в 2021 году. В течение 8 дней там проходил некий образовательный проект. По возвращению глава Депстроя предоставил документы, по которым ему выплатили из бюджета Самары больше 130 тысяч рублей. Но как оказалось, из этой суммы 17 тысяч рублей чиновник получил незаконно.

Вторая часть обвиняния связана со злоупотреблениями должностными полномочиями. По версии следствия, Сергей Шанов устроил на работу свою знакомую, которой выплатил несколько премий. Сумма выплат превысила 600 тысяч рублей. Сотрудница впоследствии стала женой главы Депстроя.

Обвиняемый полностью признал свою вино и полностью погасил ущерб от своих действий. А премирования подчиненной, по его словам, никак не связаны с её дальнейшей судьбой. Правда, как добавил экс-сотрудник мэрии, именно эти отношения и стоили ему карьеры.

В декабре 2023 года Сергея Шанова признали виновным. Его обязали выплатить штраф a размере 200 тысяч рублей.

После приговора первой инстанции экс-чиновник и его адвокаты пытались добиться смягчения или отмены наказания. И если Самарский областной суд оставил решение коллег из районного суда в силе, то в Шестом кассационном суде согласились с доводами осужденного. В итоге дело вернули на пересмотр в областную инстанцию. И здесь в конце октября 2024 года решили и вовсе отменить обвинительный приговор. По информации, опубликованной на сайте Самарского областного суда, уголовное дело вернули прокурору.