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Стартовал V сезон Окружного фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье». До 15 ноября на официальном сайте фестиваля принимают заявки от творческих объединений. На победу могут претендовать непрофессиональные театральные студии, в том числе из Самарского региона, который в прошлом театральном сезоне побил все рекорды, заняв в фестивале сразу 5 призовых мест.

Участниками фестиваля, который проходит по инициативе полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, традиционно станут детские, а также молодежные театральные коллективы и студии Самарской области. Задачи фестиваля – максимально вовлечь детей и молодежь от 6 до 35 лет в театральную деятельность, увеличить количество детских и молодежных театров, повысить уровень мастерства самодеятельных актеров и режиссеров.

Региональный этап «Театрального Приволжья» пройдет в два этапа – в заочном и очном форматах – в номинациях: «Лучший молодежный спектакль Самарской области» и «Лучший детский спектакль Самарской области».

Лучшие театральные коллективы, региональное экспертное жюри рекомендует к участию в окружном этапе фестиваля.

«В состав регионального жюри традиционно входят ведущие деятели культуры Самарской области – мастера сцены, режиссеры и актеры, театральные критики. Эксперты будут оценивать художественную ценность драматургического материала, исполнительский уровень, гармоничное сочетание идеи, стиля произведения с декорациями, светом, музыкой, костюмами и исполнением. «Самарский регион традиционно принимает активное участие в фестивале и держит высокую планку. В нашей копилке – лидерство в номинациях «Лучший детский спектакль», «Лучшая режиссёрская работа», призовые места и включение театральных коллективов Самарской области в шорт-лист лучших постановок Приволжского федерального округа, а также заслуженные победы в дополнительных номинациях фестиваля «Конкурс афиш и плакатов», – рассказал член регионального организационного комитета по проведению фестиваля, директор агентства социокультурных технологий Игорь Жаткин.

Заявки на участие в региональном этапе фестиваля принимаются до 15.11.2023 через сайт фестиваля. Один театральный коллектив может подать не более двух заявок на участие в региональном этапе.

Напомним, что в 2023 году, 27 марта, во Всемирный день театра, Самарский регион побил все рекорды, заняв сразу 5 призовых мест в фестивале «Театральное Приволжье», и уверенно вошел в историю окружного театрального проекта.

По поручению Президента России Владимира Путина Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров возглавляет комиссию Госсовета по направлению «Культура». Глава региона неоднократно отмечал, что проект «Театральное Приволжье» уже стал заметным культурным событием в жизни Самарской области, направленным на культурное развитие молодежи. «Я очень рад, что конкурс проходит у нас так масштабно и особенно рад, что ощущается мощный интерес к искусству театра не только у участников, но у многих школьников, студентов, молодых учёных и рабочих», – отмечал губернатор на одной из встреч с финалистами регионального этапа окружного проекта «Театральное Приволжье».

Первое место в номинации «Лучший молодежный спектакль» с внушительным отрывом в 41 балл взял спектакль «Вдовы» (театральный коллектив «Форма Т» МЦКТИ «Место действия» г. Самара), режиссер Андрей Чепыжов. Второе место в номинации «Лучший детский спектакль» – у спектакля «Слово о полку Игореве» самарского образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек», режиссер Виктор Михайлов. «Театр не просто полезен для детей и юношества – он просто необходим. И в этом смысле, я уверен, фестиваль «Театральное Приволжье» делает большое и сложное искусство доступным и понятным для ребят, причем в одинаковой мере и для актеров, и для зрителей, ведь театр – это диалог», – отметил режиссер Виктор Михайлов.

В Перми, на финале окружного проекта, артисты Образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» показали спектакль «Слово о полку Игореве». По окончании фестиваля в агентстве социокультурных технологий прошел областной семинар для руководителей и режиссеров любительских театров. С театралами-любителями работала Людмила Некрасова, театровед, руководитель проблемной группы театра и экранных искусств учреждения РАО «Институт художественного образования» (г. Москва).К зрительской аудитории «Театрального Приволжья» присоединились жители Самарской области, которые могли наблюдать за трансляцией спектаклей–победителей эфире ТРК «Губерния».

Региональный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» 2023-2024 г.г. организует и проводит Агентство социокультурных технологий. Ответственные за организацию регионального этапа фестиваля – министерство культуры Самарской области и министерство образования и науки Самарской области.

Фото предоставлено оргкомитетом окружного фестиваля «Театральное Приволжье»