Стартовал опрос общественного мнения о реализации в Самарской области нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

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В понедельник, 14 июля, стартовал опрос общественного мнения о реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» на территории Самарской области.

Опрос проводится в официальном сообществе нацпроекта в социальной сети «ВКонтакте» «Дороги Самарской области» (https://vk.com/bkadsamarobl). Пользователей просят ответить на вопрос: «Заметен ли масштаб ремонта дорог в Самарской области?».

В 2025 году благодаря нацпроекту в Самарско-Тольяттинской агломерации будет отремонтировано более 230 км дорог, в том числе 190 км регионального значения и 41 км улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти. Это позволит к концу текущего года довести уровень нормативного состояния региональных дорог до 50,25%, а дорог в городских агломерациях до 85,03% .

Дорожные работы по нацпроекту были начаты в апреле и на большинстве объектов должны завершиться до 1 октября. Помимо обновления дорожного покрытия ведутся работы по строительству тротуаров и устройству улично-дорожного освещения. Дороги обеспечивают современными средствами безопасности дорожного движения, в том числе светофорными объектами, пешеходным и барьерным ограждением, искусственными дорожными неровностями.

Опросы о ремонте дорог в Самарской области в рамках нацпроекта проводятся ежеквартально. В предыдущем опросе о том, как минимизировать неудобства водителей во время дорожного ремонта, более половины участников проголосовало за проведение работ в ночное время. Почти 20% опрошенных отметили, что неудобства, вызванные ремонтными работами всегда будут и нужно потерпеть.

Новый опрос о масштабах ремонта дорог будет доступен на площадке нацпроекта региона для пользователей в соцсети «ВКонтакте» до 1 сентября 2025 года.