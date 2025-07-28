Старт форуму «Россия - спортивная держава» будет дан ровно через 100 дней

178

В Самаре на улице Ленинградской 28 июля открылась стела обратного отсчета до начала форума «Россия - спортивная держава».

Старт форуму будет дан ровно через 100 дней!

В открытии стелы приняли участие олимпийская чемпионка по гандболу Ирина Близнова, призер Олимпийских игр по баскетболу Ольга Артешина, призер Паралимпийских игр Вячеслав Ленский, призеры Олимпийских игр Антон и Кирилл Бородачевы, вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев и министр спорта региона Лидия Рогожинская.

Стела находится на пешеходной части улицы Ленинградской на пересечении с Молодогвардейской. Посетить арт-объект может каждый желающий!

Открыт набор волонтеров, желающих принять участие в организации международного спортивного форума. Подробности о волонтерской программе - по ссылке: dobro.ru/event/1124...

Фото: Максим Калинкин