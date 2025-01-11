Срок службы устаревших лифтов в России продлен на пять лет

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Совет Евразийской экономической комиссии продлил до 2030 года срок эксплуатации российских лифтов, подлежащих замене до 15 февраля 2025 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минстроя РФ.

Как рассказали в министерстве, 29 ноября совет Евразийской экономической комиссии утвердил изменения в решение комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 года №824. Первоначально технический регламент Таможенного союза предусматривал, что все лифты, отслужившие 25 лет, подлежат замене или ремонту до 15 февраля 2025 года. Теперь этот срок продлен на пять лет - 15 февраля 2030 года.

Решение Совета ЕЭК подписано всеми государствами - членами Евразийского экономического союза, 20 декабря 2024 года опубликовано на официальном сайте ЕЭК и через десять дней вступило в силу.

"По результатам инвентаризации, проведенной Минстроем России совместно с ППК "Фонд развития территорий", а также по прогнозным данным субъектов РФ до 2030 года потребуется заменить 120 тысяч лифтов. Замене в приоритетном порядке будут подлежать лифты, которые фактически выработали ресурс прочности", - сказал представитель Минстроя.

В ведомстве отметили, что обязанность проведения капитального ремонта многоквартирного жилищного фонда, в том числе по ремонту, замене, модернизации лифтов, относятся к полномочиям субъектов Российской Федерации. Регионы утверждают свои программы, обеспечивают их реализацию, а также устанавливают минимальный размер взноса, за счет уплаты которого выполняются эти работы, предусматривают софинансирование работ из средств региональных или местных бюджетов. Вместе с тем обязанность по мониторингу состояния лифтов, их своевременного ремонта, модернизации, частичной или полной замены возложена на владельцев лифтов.

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