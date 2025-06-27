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Спецпроект «Вызов» в Самарской области помогает семьям в кризисных ситуациях

27 июня 2025 12:54
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Спецпроект «Вызов» в Самарской области помогает семьям в кризисных ситуациях

Дан старт муниципальным стратегическим сессиям по семьесберегающему подходу «Семья на первом месте», которые пройдут во всех муниципалитетах Самарской области для субъектов профилактики социального сиротства. Событие состоялось в рамках социального проекта «Вызов». Главная задача инициативы — сократить число случаев, когда дети и родители вынужденно разлучаются.

Первая стратегическая сессия состоялась в Тольятти. Её участниками стали специалисты комплексного центра соцобслуживания населения, органов опеки, полиции и власти, а также представители системы образования и здравоохранения из Тольятти, Жигулевска, Ставропольского района. Вместе они разрабатывают новые решения, семьесберегающие подходы, в том числе направленные на межведомственное сотрудничество.

Самарская область стала одним из 14 российских регионов, участвующих в спецпроекте «Вызов» стратегической программы «Дети в семье» Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Мы встречаемся с коллегами, чтобы обменяться опытом, обсудить успешные кейсы той работы, которая ведется по этому проекту на других территориях. Еще одно важное направление – тренинги. Они помогают нам получать новые знания, профессиональные подходы, чтобы как можно больше детей росли в родных семьях», — поделилась ожиданиями заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних Ольга Мясникова (Жигулевск).

Служба «Дети в семье» свою работу уже ведёт в Тольятти и Новокуйбышевске. С июля её планируют запустить во всех территориальных комплексных центрах соцобслуживания населения региона. Ключевая задача – профилактическая работа с семьями, где в силу разных обстоятельств есть риск помещения ребёнка в госучреждение. Более того – сотрудники содействуют возвращению детей в родные семьи. Работа службы — это всесторонняя индивидуальная поддержка семей в кризисной ситуации.

«Мы хотим выработать те инструменты, что будут помогать нам в работе с семьями, которым очень нужна наша помощь. Есть желание сместить вектор с контроля на формат максимального оказания помощи, исходя из их потребностей. Такая помощь может быть только адресной и конкретной», — говорит директор Комплексного центра социального обслуживания населения Центрального округа Анна Бурлакова.

Региональная служба «Дети в семье» в Самарской области действует уже 8 месяцев. За это время вернулись к родителям или нашли новую семью около 300 детей. «Наша большая задача – развитие семейных форм помощи тем семьям, которые находятся в кризисе. Это форма помощи без разлучения родителей или близких родственников с детьми», — подчеркивает советник губернатора, куратор проекта «Вызов» в Самарской области Екатерина Сеницкая.

Обратиться в службу «Дети в семье» можно через сайт Областного центра социальной помощи семье и детям centrsam.ru или по тел. 8 (846) 202-65-07, 958-83-44.

Фото - РО ВОРДИ Самарской области.

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