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Спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти провелиУрок безопасности в медицинском колледже города

1 марта 2024 17:56
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Мероприятие приурочено к Всемирному дню гражданской обороны.

1 марта спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти провели в «Тольяттинском медколледже» Всероссийский открытый урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся первого курса.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню гражданской обороны.

В ходе урока спасатели рассказали о правилах безопасного поведения на улице.

С наступлением весенней оттепели были затронуты опасности тонкого льда на водных объектах. В связи с приближением купального сезона спасатели напомнили о правилах поведения на воде.

В конце урока спасатели продемонстрировали оборудование спасательного автомобиля и ответили на вопросы учащихся по теме занятия.

 

Фото:   пресс-служба ПСС СО

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