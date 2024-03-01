Спасатели Поисково-спасательного отряда Тольятти провелиУрок безопасности в медицинском колледже города

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1 марта спасатели Поисково-спасательного отряда города Тольятти провели в «Тольяттинском медколледже» Всероссийский открытый урок по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» для учащихся первого курса.

Мероприятие приурочено к Всемирному дню гражданской обороны.

В ходе урока спасатели рассказали о правилах безопасного поведения на улице.

С наступлением весенней оттепели были затронуты опасности тонкого льда на водных объектах. В связи с приближением купального сезона спасатели напомнили о правилах поведения на воде.

В конце урока спасатели продемонстрировали оборудование спасательного автомобиля и ответили на вопросы учащихся по теме занятия.

Фото: пресс-служба ПСС СО