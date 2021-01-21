Создана петиция с требованием убрать забор на лыжной базе "Чайка" в Самаре

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На сайте Change появилась петиция с требованием убрать забор вокруг трасс на лыжной базе "Чайка" в Самаре (пос. Управленческий).

На момент публикации новости петицию подписали 21 человек.

Автор говорит о том, что этой зимой самарские лыжники "обнаружили ряд неприятных сюрпризов". Так, на базе появился бетонный забор. В министерстве спорта Самарской области, напомним, ранее рассказали, что ограждение установлено для выполнения федеральных требований по безопасности спортобъекта, а также для ограничения несанкционированного заезда транспорта на трассы.

"От имени лыжного сообщества заявляем, что эти заборы абсолютно не нужны, решение об их установке иррационально, опасность "террористической угрозы" на лыжной базе надуманная и нереалистичная; при этом если бы даже такая опасность и существовала, наличие заборов никак не добавляло бы безопасности. При этом данные заборы эстетически ужасны и только создают неудобства", - говорится в петиции.

Также автор высказывает опасения, ссылаясь на "неофициальную информацию", что в связи с готовящимся строительством на "Чайке" лыжероллерной трассы, цитата, "планируется дальнейшее обнесение заборами всех спортивных лыжных трасс, а также платный доступ к лыжным трассам (бесплатный доступ сохранят только для спортсменов и учащихся спортивных школ)", пишет Самру.ру.

Фото pixabay.com