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Совфед одобрил закон о локализации используемых в качестве такси автомобилей

22 мая 2025 22:00
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Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.

Совет Федерации одобрил закон о требованиях к уровню локализации транспортных средств, используемых в качестве такси, передает РИА Новости.

Госдума приняла документ на прошлой неделе. Его авторами выступили сенатор Андрей Кутепов и депутат Владимир Гутенев.

Изначально инициатива предлагала позволить регионам устанавливать требования к уровню локализации такси, измеряемому в баллах за выполнение технологических условий. Правительство же получало право устанавливать минимальный обязательный уровень требований к локализации таких транспортных средств.

Впоследствии законопроект доработали с учетом мнения представителей отрасли и производителей. По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, такой подход предоставляет выбор не только тем, кто работает в сфере оказания услуг перевозок, но и поставщикам автотранспорта, которые уже заключили соглашения в рамках специального инвестиционного контракта.

Согласно одобренному документу, для включения машины в региональный реестр легковых такси необходимо выполнить одно из требований:

- совокупное количество баллов локализации соответствует количеству баллов, установленному правительством для госзакупок;

- автомобиль произвели в рамках специального инвестконтракта, заключенного с 1 марта 2022 года по 1 марта 2025-го.

С 1 января 2033 года будет действовать единственный критерий для внесения в реестр такси — количество набранных баллов локализации либо решение правительства, если это касается инвестконтракта, заключенного после 1 марта 2025-го.

Кроме того, для некоторых регионов сделали исключения. Так, в субъектах, входящих в состав СФО, а также в Калининградской области требования к такси не будут применяться до 1 марта 2028 года, а в субъектах, входящих в ДФО, — до 1 марта 2030-го.

Перечень сведений для внесения машины в региональный реестр такси должен включать:

марку;

модель;

год выпуска;

государственный регистрационный номер;

идентификационный номер транспортного средства, а если его нет, то номер его основного компонента.

При наличии нарушений уполномоченный орган может отказаться вносить автомобиль в реестр. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Как отметил Кутепов, представляя документ сенаторам, его разработали во исполнение поручения президента об использовании российских машин в такси. Также предусмотрен большой переходный период — до 2033 года, чтобы производители и потребители успели адаптироваться к изменениям.

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