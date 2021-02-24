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СОУНБ приглашает на лекцию «Техники культуры. II часть»

24 февраля 2021 23:56
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Лекция Александра Нестерова открывает цикл «Онтологии культуры» в рамках просветительского проекта «Понятная наука».

25 февраля в 14.00 Центр культуры и творчества Самарской областной универсальной научной библиотеки приглашает на лекцию «Техники культуры. II часть». Спикером выступит Александр Юрьевич Нестеров, профессор, доктор философских наук.

Лекция Александра Нестерова открывает цикл «Онтологии культуры» в рамках просветительского проекта «Понятная наука». Проект включает открытые лекции и дискуссии в формате 10*10 (10 сюжетов по 10 минут), читать которые будут доктора наук, профессора,  представители ведущих образовательных институций Самарского региона.

На минувшей встрече, тема которой – «Техники культуры», уже рассмотрели значение термина «техника». Александр Юрьевич Нестеров рассказал слушателям о модели философии техники Петра Энгельмейера и Фридриха Дессауэра, а также о современном состоянии философии и семиотики техники. Ознакомиться с первой частью лекции можно на ютуб-канале СОУНБ.

Во второй части лекции профессор Нестеров рассмотрит понятия «прогресс» и «искусственная природа», раскрывая теорию философского изобретения Ивана Ивановича Лапшина. Также слушатели узнают о соотношении техники, культуры и экономики. Ключевые концепты: вторая и третья искусственная природа, «сила техники», «техническое мировоззрение», изобретение среды. Базовый тезис заключается в том, что вектор технического прогресса после 1945 года определяется освоением рассудочного и интеллектуального пространства человеческой жизнедеятельности, что влечёт за собой создание принципиально новых сред обитания человека, для которых пока отсутствуют этико-аксиологические нормы поведения и управления.

Из галереи «Новое пространство» СОУНБ будет вестись прямая трансляция лекции на канале «Культура.РФ» и на официальном сайте областной научной библиотеки. Также планируется, что  все циклы и блоки, которые создаются в рамках просветительского проекта «Понятная наука» в формате 10*10 (10 сюжетов по 10 минут), после профессионального видеомонтажа сформируют золотую коллекцию просветительских лекций, прочитанных деятелями отечественной науки. Коллекция войдет в видеофонды Самарской областной универсальной научной библиотеки и будет доступна для всех желающих.

Просветительский проект «Понятная наука» реализует Самарская областная универсальная научная библиотека в партнерстве с Самарским университетом и другими ведущими образовательными институциями губернии, передает пресс-служба минкульта СО.

 

Фото:    пресс-служба минкульта СО

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Комментарии

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