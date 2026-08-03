Социальная догазификация: как воспользоваться и на что обратить внимание

Программа социальной догазификации помогает многим семьям сделать жизнь комфортнее и снизить расходы на отопление. Управление Росреестра по Самарской области подчеркивает: чтобы воспользоваться этой социальной программой, важно знать условия участия и подготовить необходимый пакет документов.

По программе социальной догазификации бесплатно подводится газопровод до границы земельного участка, если населенный пункт уже газифицирован. Все работы внутри участка и дома (прокладка трубы, разводка, покупка и установка котла, счетчика) оплачиваются собственником. При этом для отдельных категорий граждан (участники и инвалиды ВОВ, ветераны и инвалиды боевых действий, многодетные семьи, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов и другие) действуют региональные субсидии, которые помогают компенсировать часть расходов на оборудование и внутренние работы.

Газификация снижает ежемесячные расходы на отопление в несколько раз по сравнению с электричеством, исключает риски использования газовых баллонов, а, значит, повышает безопасность использования газа и в целом увеличивает рыночную стоимость недвижимости. Это актуально в том числе и для жителей садовых товариществ (СНТ), расположенных в границах газифицированных населенных пунктов, на которых в 2024 г. была распространена социальная газификация.

Самарский Росреестр еще раз акцентирует внимание на условиях, обязательных для включения домовладения, расположенного в СНТ, в программу бесплатной догазификации:

– СНТ должно быть включено в границы населенного пункта (т.е. земельный участок относится к категории земель «земли населенных пунктов»);

– соответствующий населенный пункт должен быть газифицирован или программой газификации предусмотрено строительство газовых сетей до границ СНТ;

– объект, подлежащий газификации, имеет назначение «жилой дом» (а не «садовый дом»), и права на него зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

Если здание числится как садовый дом, его нужно перевести в категорию жилого. Процедура зависит от того, была ли осуществлена при этом реконструкция: при изменениях характеристик потребуется технический план, который готовит кадастровый инженер (с ним можно обратиться в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН), если реконструкции не было — собственник садового дома вправе обратиться с заявлением о признании садового дома жилым в орган местного самоуправления муниципального образования, в границах которого расположен садовый дом.

Орган местного самоуправления может и отказать в признании садового дома жилым, например, в случае если объект расположен в границах зоны затопления, подтопления.

– органам управления СНТ необходимо провести общее собрание СНТ для принятия решений по вопросам газификации СНТ: согласовать догазификацию, решить вопросы о безвозмездном предоставлении земель общего пользования для строительства сетей и предоставлении согласий собственников земельных участков на установление охранных зон созданной газораспределительной сети, выбрать представителя для подачи заявок.

Заказать кадастровые работы для участия в программе социальной газификации в режиме онлайн и направить заявление о регистрации прав можно с помощью специального сервиса «Социальная газификация СНТ» на сайте ППК Роскадастр по ссылке: https://kadastr.ru/services/okazanie-uslug-v-ramkakh-sotsialnoy-gazifikatsii-sadovykh-nekommercheskikh-tovarishchestv/

Сегодня эта процедура выполняется максимально удобно и под ключ.

Самарский Росреестр продолжает взаимодействовать с газораспределительными организациями, органами местного самоуправления и садоводами, чтобы минимизировать сложности и помочь как можно большему числу семей подключиться к программе.

Материал подготовлен Управлением

Росреестра по Самарской области