Сотрудники УИС СО приняли участие в организации детского утренника для детей-инвалидов

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Воспитанники этого пансионата – особенные дети, имеющие глубокие нарушения интеллектуального развития. По состоянию здоровья они нуждаются в постоянном постороннем уходе и наблюдении.

Для таких детей проводится система реабилитационных мероприятий социального, медицинского и лечебно-трудового характера. Она направлена на развитие компенсаторных возможностей каждого из воспитанников и их дальнейшую частичную интеграцию в общество.

К этой работе решили подключиться и сотрудники уголовно-исполнительной системы Самарской области. У инструкторов-кинологов УИС накоплен хороший опыт работы с людьми с ограниченными возможностями, престарелыми и инвалидами. Поэтому предложение от волонтерского движения «Волонтеры особым детям» принять участие в новогоднем празднике сотрудники приняли не задумываясь.

- Практика показывает, что занятия с собаками благотворно влияют на психику людей, помогают реабилитироваться и просто поднимают настроение, - говорит активист и волонтер, прапорщик внутренней службы Анастасия Генералова.

Она вместе с коллегами – старшим лейтенантом внутренней службы Александром Шишиным, прапорщиком внутренней службы Павлом Кузнецовым, старшим сержантом внутренней службы Ксенией Лошкаревой и инструктором Натальей Карсановой - приехала в специализированное учебное заведение со своими четвероногими питомцами, чтобы провести специальный тренинг для детей.

Канистерапия – это особый метод лечения и реабилитации человека с использованием специально отобранных и обученных собак. Во время общения с животными достигается терапевтический эффект за счет вовлечения животных в совместные игры с пациентами. Тактильное взаимодействие благотворно действует на детскую психику, особенно для тех детей, которые с трудом идут на контакт.

Общение с немецкими овчарками Орсой и Роем, лабрадором Молли, шарпеем Чарой и йоркширским терьером Чуней очень понравилось воспитанникам школы-интерната. Дети гладили животных, кормили с рук и весело играли. А Рой и вовсе показал для зрителей цирковое представление с ходьбой на задних лапах, играми в прятки и проходом через ноги кинолога.

В завершении мероприятия организаторы поблагодарили сотрудников УИС за активное участие и договорились о следующей встрече, передает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области