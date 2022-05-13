Я нашел ошибку
Главные новости:
Конкурс пройдет с 17 по 27 июня 2022 года в Москве в Концертном зале имени П.И.Чайковского.
Дирижер Самарской филармонии Филиппо Десси прошел на I тур конкурса им. С.В.Рахманинова
Творческий вечер стилизован  под немногочисленные праздники 40-х годов ХХ века, а также предвоенные и послевоенные балы.
СОУНБ приглашает на бал в стиле вечеров 40-х годов ХХ века
Матч против "Ахмата" пройдет 14 мая на стадионе "Ахмат Арена".
«Крылья Советов» отправились в Грозный на матч против "Ахмата"
Решено, что объекты будут возводиться в рамках государственно-частного партнерства. Самарская область накопила большой опыт взаимодействия в этой сфере. 
"Российский экологический оператор" подтвердил финансирование самарских проектов по созданию мусоросортировочных комплексов
Полковник Владимир Артёмович Жога родился  26 мая 1993 в Донецке.
Юнармейский отряд из Тольятти назвали в честь Героя России – Владимира Жоги
Сегодня в СамГУПС состоялось открытие совместного студенческого бизнес-инкубатора, который станет составной частью инновационной экосистемы КбшЖД. 
На Куйбышевской железной дороге открыт студенческий бизнес-инкубатор 
Мероприятие организовано в целях эффективности нравственного и эстетического воспитания работников УИС.
Сотрудники УФСИН СО стали лауреатами фотоконкурса «Красота и мужество – 2022»
В рамках проекта на сцену стадиона «Солидарность Самара Арена» выйдут победители всероссийского творческого конкурса, а также хедлайнеры.
В губернии впервые состоится фестиваль «САМ.ФЕСТ»: каждый может получить бесплатный билет 
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 65.79
-3.05
EUR 68.78
-3.85
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В предстоящие выходные дни в регионе пройдут целенаправленные рейдовые мероприятия ГИБДД
Расписание сеансов бесплатного кинотеатра "Филин" на набережной в Самаре 
Около 2 тысяч сообщений граждан региона в соцсетях взяли в работу органы власти в майские праздники  
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Сотрудники УФСИН СО стали лауреатами фотоконкурса «Красота и мужество – 2022»

13 мая 2022 17:49
100
Мероприятие организовано в целях эффективности нравственного и эстетического воспитания работников УИС.

Сотрудники УФСИН России по Самарской области стали лауреатами фотоконкурса «Красота и мужество – 2022», объявленного редакцией «Комсомольская правда» в Самаре.

Мероприятие организовано в целях эффективности нравственного и эстетического воспитания работников УИС, улучшения организации культурно-досуговой работы, а также повышению престижа службы в уголовно-исполнительной системе.

По итогам конкурса первое место присуждено майору внутренней службы Антону Мамонтову – преподавателю кафедры пенитенциарной психологии и педагогики Самарского юридического института ФСИН России и капитану внутренней службы Екатерина Мамонтова – старшему психологу психологической лаборатории ИК-5.

Второе место у прапорщиков внутренней службы Александра и Елены Семеновых. Александр Сергеевич служит инспектором группы учета осужденных в СИЗО-1, Елена Сергеевна – начальник канцелярии этого же следственного изолятора.

Третье место заняли прапорщик внутренней службы Максим Щипалкин и старший прапорщик внутренней службы Марина Щипалкина. Оба супруга работают в отделе охраны областной соматической больницы.

Приза зрительских симпатий удостоились инспектор отдела по работе с личным составом УФСИН капитан внутренней службы Ирина Филинова и инспектор отдела безопасности ОТБ старший лейтенант внутренней службы Александр Лашин.

После всестороннего обсуждения в номинации «Выбор редакции «КП-Самара» лучшими признаны подполковник внутренней службы Евгений Белан из КП-1 и майор внутренней службы Яна Белан – заместитель начальника филиала УИИ по Центральному району Тольятти.

Лауреатам вручили дипломы, подарки и живые цветы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН России по Самарской области

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
  • Консультант плюс
В центре внимания
Реализация национальных проектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
13 мая 2022  13:49
Реализация нацпроектов в Самарской области идет в соответствии с графиком
174
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ.
13 мая 2022  13:40
21 и 22 мая в Самаре пройдет НОЧЬ МУЗЕЕВ
181
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
12 мая 2022  12:59
Госавтоинспекция Самарской области предупреждает о возможном осложнении дорожной обстановки в связи с погодными условиями
1648
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
12 мая 2022  12:54
На железнодорожной платформе имени Валерия Грушина может появиться Центр бардовской песни
434
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
11 мая 2022  13:47
В Самаре пройдет выставка яхт и катеров
588
Весь список