Сотрудники УФСИН СО стали лауреатами фотоконкурса «Красота и мужество – 2022»

100

Сотрудники УФСИН России по Самарской области стали лауреатами фотоконкурса «Красота и мужество – 2022», объявленного редакцией «Комсомольская правда» в Самаре.

Мероприятие организовано в целях эффективности нравственного и эстетического воспитания работников УИС, улучшения организации культурно-досуговой работы, а также повышению престижа службы в уголовно-исполнительной системе.

По итогам конкурса первое место присуждено майору внутренней службы Антону Мамонтову – преподавателю кафедры пенитенциарной психологии и педагогики Самарского юридического института ФСИН России и капитану внутренней службы Екатерина Мамонтова – старшему психологу психологической лаборатории ИК-5.

Второе место у прапорщиков внутренней службы Александра и Елены Семеновых. Александр Сергеевич служит инспектором группы учета осужденных в СИЗО-1, Елена Сергеевна – начальник канцелярии этого же следственного изолятора.

Третье место заняли прапорщик внутренней службы Максим Щипалкин и старший прапорщик внутренней службы Марина Щипалкина. Оба супруга работают в отделе охраны областной соматической больницы.

Приза зрительских симпатий удостоились инспектор отдела по работе с личным составом УФСИН капитан внутренней службы Ирина Филинова и инспектор отдела безопасности ОТБ старший лейтенант внутренней службы Александр Лашин.

После всестороннего обсуждения в номинации «Выбор редакции «КП-Самара» лучшими признаны подполковник внутренней службы Евгений Белан из КП-1 и майор внутренней службы Яна Белан – заместитель начальника филиала УИИ по Центральному району Тольятти.

Лауреатам вручили дипломы, подарки и живые цветы, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области