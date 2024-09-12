Сотрудники следственного управления и ветераны следствия встретились со студентами СЮИ ФСИН 

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Сотрудники следственного управления Следственного комитета РФ по Самарской области и ветераны следственного управления встретились с курсантами Самарского юридического института ФСИН России и рассказали о рабочих буднях следователей, профессиональных качествах офицеров, порядке приема на службу в органы Следственного комитета РФ, а также поделились профессиональным опытом в следственной работе.

Сотрудники следственного управления рассказали о категориях преступлений, отнесенных к подследственности Следственного комитета РФ. Курсанты с интересом отнеслись к информации о трудностях и особенностях профессии, о том, какое образование следует получить, чтобы стать следователем.

Ветеран следствия – бывший заместитель руководителя отдела криминалистики следственного управления Олег Симерзин, рассказал о своей многолетней службе, раскрытии резонансных преступлений, разнообразии криминалистической техники, позволяющей раскрывать преступления, в том числе и совершенные десятки лет назад.

В ходе мероприятия студенты интересовались качествами, которыми должен обладать следователь. Ветеран следствия высказал свое мнение о том, что следователь должен чувствовать к своей работе особый интерес, обязательно нужны аналитические способности, внимание к деталям, критическое мышление, умение делать логические выводы, коммуникативные навыки, повышенная стрессоустойчивость.

Также, в ходе встречи курсанты задали и другие интересующие их вопросы о работе следователя, требованиях, предъявляемых к сотруднику Следственного комитета РФ, узнали много новой информации о работе следователя и криминалиста на местах происшествий, о конкретных следственных действиях по уголовным делам, трудностях данной профессии, проявив искренний интерес и приняв активное участие в обсуждении указанных тем.

Фото: СУ СКР СО