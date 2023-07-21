Сотрудники ППСП Тольятти помогли вернуться домой пенсионерке

Сегодня на остановке общественного транспорта «3 квартал» на улице Механизаторов в Комсомольском районе Тольятти прохожие обратили внимание на пожилую женщину, которая не смогла ответить на вопрос как ее зовут, и куда она едет. Тольяттинцы выложили фото бабушки в социальные сети в надежде на то, что ее увидят родственники.
В ходе ежедневного мониторинга СМИ сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области выявили эту информацию и сообщили в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Тольятти.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. В ходе беседы с женщиной, полицейским удалось расположить к себе пенсионерку, и она сообщила им, что зовут ее Нина Михайловна, живет на улице Есенина. Сотрудники полиции по базам МВД России выяснили адрес проживания бабушки 1931 года рождения, и отвезли ее домой. Патрульные предложили вызвать медиков, но женщина поблагодарила полицейских за помощь и отказалась.
Сотрудники полиции призывают: не оставайтесь равнодушными и не проходите мимо граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.
Фото: пресс-служба ГУ МВД СО