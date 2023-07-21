Сотрудники ППСП Тольятти помогли вернуться домой пенсионерке

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Сегодня на остановке общественного транспорта «3 квартал» на улице Механизаторов в Комсомольском районе Тольятти​ прохожие обратили внимание на​ пожилую женщину,​ которая не​ смогла ответить на вопрос как ее зовут, ​ и куда она едет. ​ Тольяттинцы выложили​ фото бабушки в социальные сети в надежде на то, ​ что ее увидят родственники.

В ходе ежедневного мониторинга СМИ​ сотрудники ОИОС ГУ МВД России по Самарской области​ выявили эту информацию и​ сообщили в дежурную часть отдела полиции по Комсомольскому району Тольятти.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции незамедлительно выехали по указанному адресу. В ходе беседы с​ женщиной, ​ полицейским удалось расположить к себе пенсионерку, и она сообщила им, что зовут ее ​ Нина Михайловна, живет на улице Есенина. Сотрудники полиции​ по базам МВД России выяснили адрес проживания бабушки 1931 года рождения, и отвезли ее домой. ​ Патрульные предложили вызвать​ медиков, но женщина поблагодарила полицейских за помощь и отказалась.

Сотрудники полиции призывают: не оставайтесь равнодушными и не проходите мимо граждан, попавших в трудные жизненные ситуации, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: пресс-служба ГУ МВД СО