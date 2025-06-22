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Сотрудники полиции и общественники региона присоединились к мемориальным мероприятиям, посвященным Дню памяти и скорби

22 июня 2025 14:45
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Ежегодно, 22 июня - в День начала Великой Отечественной войны, на территории Самарской области проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в военные годы.

Ежегодно, 22 июня - в День начала Великой Отечественной войны, на территории Самарской области проходят мероприятия, посвященные памяти погибших в военные годы.

Так, заместитель начальника Отдела МВД России по городу Чапаевску подполковник полиции Сергей Никитин, ветеран МВД полковник милиции в отставке Алексей Макаров, представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ульяна Братушкина, активисты "Движение Первых" и воспитанники военно-патриотического клуба «Доблесть» приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у монумента Славы города Чапаевска.

В ходе мероприятия Сергей Никитин поговорил с ребятами о вкладе сотрудников органов внутренних дел в дело Великой Победы, их героических подвигах и отметил важность привлечения подрастающего поколения к подобным акциям.

В Кошкинском районе, в рамках Всероссийской акции «Свеча памяти», сотрудники полиции и представитель Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Ренат Халимов в парке Победы у памятника «Неизвестному солдату» зажгли свечу памяти - символ скорби о миллионах советских солдат и мирных жителей, погибших в годы Великой Отечественной войны во имя свободы и независимости нашей Родины.

В Большеглушицком районе сотрудники полиции совместно с председателем Общественного совета при территориальном органе внутренних дел Людмилой Шайкамаловой присоединились к траурному мероприятию, приуроченному ко Дню памяти и скорби.

Участники мероприятия пришли в центральный парк, чтобы возложить цветы и почтить память соотечественников, имена которых увековечены на мемориальной доске и выставили почетный караул возле Вечного огня.

В Волжском районе, на территории мемориального комплекса "Танк Т-34 Мать-Родина", полицейские под руководством начальника Отдела МВД полковника полиции Павла Фомина, представители Общественного совета, а также ветераны органов внутренних дел приняли участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто».

В ходе мероприятия участники возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших минутой молчания.

Также сотрудники полиции территориального органа внутренних дел провели ряд встреч с подрастающим поколением, направленных на патриотическое воспитание несовершеннолетних.

Полицейские рассказали ребятам о доблестных подвигах героев Великой Отечественной войны и призвали любить и чтить историю своей страны.

 

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Теги: Самара

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