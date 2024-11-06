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Сотрудники Почты России могут повысить профессиональные компетенции в специализированном вузе Самары

6 ноября 2024 11:59
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Сотрудники Почты России могут повысить профессиональные компетенции в специализированном вузе Самары

Стартовала программа повышения квалификации и переподготовки сотрудников Почты России. Обучение по образовательной программе повышения квалификации «Работник почтовой связи» пройдёт в Поволжском государственном университете телекоммуникации и информатики (ПГУТИ) в Самаре. 

За время обучения 127 сотрудников из Самарской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской, Оренбургской, Ульяновской областях, а также республик Башкортостан, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Чувашия освоят современные подходы в области организации и контроля работы почтовых отделений, руководства персоналом, получат знания по актуальным профессиональным темам и примут участие в тренингах, направленных на повышение навыков продаж и обслуживания. Кроме того, совершенствуют компетенции, необходимые для профессиональной деятельности на позициях начальник и заместитель начальника почтового отделения. Обучение проходит в очном и дистанционном форматах.

«Занятия проходят в ПГУТИ не случайно, ведь здесь работает первая в России кафедра Почты. Такое сотрудничество позволяет создать инновационную образовательную площадку, способствующую реализации стратегических траекторий Компании. Сотрудникам требуются знания и навыки в сферах цифровых технологий, инструментов автоматизации процессов, построения интеллектуальных информационных систем, применения «умных» сервисов, технологий управления производственными и логистическими комплексами, технологий формирования и управления клиентским опытом», — отметил директор Макрорегиона Волга Почты России Андрей Попов

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