Сотрудники ОВД СО отмечены государственными и ведомственными наградами

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Сотрудники органов внутренних дел Самарской области отмечены государственными и ведомственными наградами.



В рамках оперативного совещания в ГУ МВД России по Самарской области прошло награждение сотрудников органов внутренних дел. В торжественной обстановке врио начальника областного главка генерал-майор полиции Андрей Токарев вручил отличившимся сотрудникам медали, благодарственные письма, почетные грамоты и поздравил с присвоением специальных званий, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО