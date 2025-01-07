Сотрудники ОВД Самарской области продолжают принимать участие в благотворительной акции «Елка желаний»

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В рамках благотворительной акции «Елка желаний» множество детей в Самарской области в новом году стали счастливее и получили подарки, о которых мечтали.

Так, начальник отделения полиции по Богатовскому району Алексей Панфилов с инспектором отделения по делам несовершеннолетних Еленой Дъячковой, поздравили тринадцатилетнюю Ольгу с новогодними праздниками и вручили подарки. Пожелали крепкого здоровья, счастья и успехов в учебе.

А инспектор направления организации и осуществления административного надзора Межмуниципального отдела МВД России «Клявлинский» Наталья Дубникова, с Дедом Морозом приехали в гости к двенадцатилетней Арине, и исполнили желание девочки, подарив ей фотоаппарат.

«Детские мечты должны сбываться, потому для нас большая радость стать частью осуществления желаний детей»! - отметила Наталья Васильевна.

Фото: облМВД